Podle prvotních informací měl řidič osobního auta značky BMW předjíždět a poté bourat. „Silnice I/54 byla po nehodě téměř dvě hodiny zavřená. Příčinu a okolnosti nehody stále vyšetřujeme. Dechová zkouška na alkohol byla u staršího řidiče negativní,“ řekla policejní mluvčí Alice Musilová.

Oba cestující museli ze zdemolovaného vozu vyprostit hasiči. Na místě přistál také vrtulník, který těžce zraněnou ženu transportoval do bohunického traumacentra. „Zraněné ženě poskytli záchranáři kyslíkovou terapii. Byla při vědomí. Zafixovali ji na vakuové matraci a vrtulníkem transportovali do nemocnice. Starší muž utrpěl středně těžká zranění a sanitka ho odvezla do vyškovské nemocnice,“ informovala mluvčí záchranky Michaela Bothová.