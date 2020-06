Svědky sobotní dopravní nehody z Drnovic hledají policisté na Vyškovsku.

Podle policistů do auta zřejmě naboural cyklista. | Foto: PČR

„Mezi sedmou a půl jedenáctou večer někdo naboural do zaparkovaného vozidla a ujel. Octavia byla zaparkovaná před domem číslo devětadvacet. Dle ohledání místa nehody do vozu zřejmě narazil cyklista, který by měl být zraněn,“ uvedla policejní mluvčí Alice Musilová.