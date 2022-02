„Kombinace rychlosti a nepříznivých povětrnostních podmínek měla za následek smyk v levotočivé zatáčce. Řidič tak narazil do zaparkovaného automobilu značky VW New Beetle, náraz vozidlo odhodil vpravo, kde nabouralo do rodinného domu číslo 133,“ uvedla k případu mluvčí vyškovských policistů Alice Musilová.