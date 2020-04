Komunikace byla téměř tři hodiny uzavřená. Informovala o tom policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

"Jízdu vozidlem značky Audi S7 tam nezvládla třiadvacetiletá řidička. Žena jela ve směru od Brna na Uherské Hradiště. V úseku klesání při průjezdu levotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy, dostala smyk a přejela do protisměru, kde prorazila svodidla, vjela do lesa a narazila do stromu. Poté vůz začal hořet a s ním i okolní stromy. Žena za volantem audi i její dva spolujezdci utrpěli zranění. Řidičku záchranáři převezli do nemocnice v Brně. Devatenáctiletou spolujezdkyni a dvacetiletého spolujezdce pak záchranáři letecky transportovali do nemocnic v Ostravě a Brně," popsala havárii policejní mluvčí.

U třiadvacetileté ženy alkohol dechová zkouška vyloučila. Provoz strážci zákona odkláněli na objízdné trasy. Plně obnoven byl po půl šesté navečer.