Hned ke dvěma nehodám cyklistů se zraněním došlo během jediné hodiny na Vyškovsku. Na případy z nedělního odpoledne upozornili policisté v pondělí.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Eva Kočková

„Krátce před druhou hodinou odpolední havaroval cyklista v Lulči. Přivolaní záchranáři konstatovali předběžně lehké zranění v oblasti hlavy a transportovali jej do nemocnice. Jak ukázala dechová zkouška, příčinou havárie byl s největší pravděpodobností alkohol,“ popisovala policejní mluvčí Alice Musilová.

Policisté naměřili cyklistovi 2,8 promile, druhé dechové zkoušky podle nich již nebyl muž schopen. „V nemocnici jsme tedy zajistili odběr krve. V této souvislosti připomínáme, že i pro cyklisty platí zákaz požití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou. U správního orgánu hrozí muži pokuta ve výši sedm až pětadvacet tisíc korun,“ připomněla Musilová.

K další nehodě došlo po následující půlhodině. Starší žena po nedělní vyjížďce s manželem skončila v nemocnici. Poblíž Pustiměře najela na nezpevněnou krajnici a upadla na vozovku. Záchranáři u ní vyhodnotili zranění jako lehké. Dechová zkouška byla negativní.

„U nehod či samotných havárií cyklistů hraje roli hodně faktorů a okolností. Nicméně jako prevence vážnějších úrazů je důležitá správně upevněná cyklistická přilba, i když není u dospělých ze zákona povinná. A nepodceňujte povinnou výbavu. Ať už z hlediska viditelnosti, tak například zaslepené konce řídítek,“ radila mluvčí.

Pokud je totiž na nich nezabezpečená hrana, může to při pádu způsobit nepříjemná zranění. „Také například sluchátka na uších, které používají někteří cyklisté, nejsou v provozu vhodná. Cyklista neslyší, co se kolem něj děje a to může mít vážné následky,“ dodala Musilová.