„Krátce před půl druhou přijalo stálé operační centrum Městské policie Zlín oznámení, že se u provozovny v Jaroslavicích objevil velký pes, který obtěžoval tamního pracovníka. Tomu se jej podařilo zavřít do haly a poté vytočil linku 156,“ uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

Strážníci po příjezdu zjistili, že se jedná o fenu středoasijského pasteveckého psa, pro nějž je typická robustní stavba těla, velká síla, odvaha a nedůvěřivost k cizím lidem.

Strážníci v betlémě ve Zlíně nenašli Jezulátko, ale celostátně hledaného muže

„Samice dorůstá v kohoutku výšky přes 60 centimetrů a dosahuje hmotnosti kolem 50 kilogramů,“ přiblížil mluvčí.

Zatímco naložení statného psa do vozidla odchytové služby proběhlo relativně v poklidu, poté, co strážníci dorazili do útulku pro zatoulaná zvířata, bylo na problémy zaděláno.

„Zuřícího psa se podařilo bezpečně vyložit a umístit do kotce až za pomoci další hlídky, přičemž museli strážníci použít odchytové tyče hned dvě. O síle zvířete svědčí to, že dokázalo jednu z nich poškodit,“ sdělil mluvčí.

„Protože je znám majitel feny, který není schopen zabezpečit svá zvířata opakovaně, bude věc opětovně oznámena správnímu orgánu jako podezření z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uzavřel Pavel Janík.