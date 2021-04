Přitěžující okolností také bylo, že motocykl nebyl registrovaný a pojištěný. „Naštěstí se při nehodě vážně nezranil," doplnil Chaloupka.

Jiný řidič zase u Dražovic na Vyškovsku nepřizpůsobil se svou škodovkou rychlost, vjel mimo silnici do travnatého svahu a narazil do dřevěného altánu s posezením. I on byl opilý, nadýchal 0,3 promile alkoholu. „Dvacetiletý muž navíc není vlastníkem řidičského průkazu," informoval Chaloupka.

Pod vlivem alkoholu byl i devětačtyřicetiletý muž, který při objíždění jiného auta přejel přes chodník, auto převrátil na bok a narazil do rodinného domu v Kobylnicích na Brněnsku. „Lehce zraněnému řidiči jsme po nehodě naměřili téměř dvě a půl promile," vyčíslil policejní mluvčí.