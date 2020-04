Kvůli strážce dvou osobních aut v Ivanovicích na Hané vyrazili v sobotu dopoledne do Mlýnské ulice hasiči, záchranáři i policisté. „Šlo o čelní střet ve velmi nízké rychlosti,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Podle prvotních informací šestatřicetiletá řidička vozu značky Hyundai přejela z nějakého důvodu do protisměru, kde se střetla se Škodou Rapid. Za jeho volantem seděl o dvanáct let mladší muž. Po nárazu měly vyletět airbagy. Dva zraněné následně převezli záchranáři na ošetření do nemocnice. „Výsledky testů u obou řidičů alkohol vyloučily,“ dodal mluvčí.