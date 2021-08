Svědky nehody, která se odehrála v úterý kolem poledne, hledají nyní vyškovští policisté. Neznámý řidič měl narazit do levého zpětného zrcátka nákladního vozu značky Mercedes Benz s přívěsem, nehodu později neoznámil.

Náklaďák byl zaparkovaný v ulici Brněnská v pravém parkovacím pruhu před firmou Pro-doma. „V čase mezi 11:50 a 12:05 do něj narazil neznámý řidič. Z místa nehody poté odjel směrem do centra Vyškova, aniž by střet oznámil,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí jihomoravských policistů Alice Musilová.