K události došlo poblíž zdejší základní školy. „Řidič vozidla, pravděpodobně bílé dodávky, narazil do chodkyně. Řidič ihned zastavil, vystoupil z vozu a zajímal se o to, zda se paní něco nestalo. Ta odpověděla, že jí nic není a oba účastníci se rozešli. Žena však později odešla k lékaři, který zjistil zranění lehčího charakteru,“ zdůvodnila pátrací akci vyškovská policejní mluvčí Alice Musilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.