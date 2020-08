„Neznámý řidič se při jízdě na parkovišti za místní tržnicí plně nevěnoval řízení a narazil do stojícího osobního auta Audi A4. Poté z místa ujel pryč,“ popsal policejní mluvčí Petr Zámečník.

V hledáčku policistů je také pachatel dopravní nehody, ke které došlo v pátek. „A to v době od 9:40 do 10:10 hodin dopoledne v Cukrovarské ulici ve Vyškově. „Na parkovišti před obchodní dům Kaufland dosud nezjištěný řidič narazil do stojícího auta Toyota Auris. Aniž by celou událost nějak řešil, od nehody ujel,“ přiblížil Zámečník.

Policisté hledají případné svědky, kteří události viděli, a mohli by poskytnout informace k dohledání neznámých řidičů nebo jejich aut. „Ozvat se mohou na telefonu 974 639 269 nebo přímo na linku 158,“ vyzval mluvčí.