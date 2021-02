Jejím viníkem byl pravděpodobně řidič osobního auta Škoda jedoucí od Snovídek směrem na Nesovice. "Podle prvotních zjištění tento řidič kousek před Nesovicemi ze zatím nezjištěných příčin dostal smyk, vjel do protisměru a tam se střetl s osobním autem značky Mercedes," popsal událost jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.

Zdroj: Policie ČR

Záchranáři na místě ošetřili šest osob. "Dva pacienty jsme se středně těžkými poraněními převáželi do brněnské úrazové nemocnice. Dva lehce zraněné pak do nemocnice do Kyjova. Poslední dvě osoby jsme po ošetření ponechali na místě," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Podle policie nebyl příčinou nehody alkohol. "Podle předběžných šetření bylo důvodem nehody nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky," upřesnil Vala s tím, že škoda vzniklá při nehodě se vyšplhala na asi tři sta šedesát tisíc korun.

Po dobu vyšetřování nehody byla silnice mezi obcemi necelé tři hodiny zcela uzavřená.