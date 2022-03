Ti měli v péči i další dva účastníky nehody. „Oba mladé muže jsme ošetřili a k vyloučení vážnějších zranění jsme je převezli na urgentní příjmy obou brněnských fakultních nemocnic,“ doplnila mluvčí záchranky.

Podle policie k havárii došlo krátce po půl páté ráno na přivaděči u Brna na dálnici D1 na 204. kilometru. „V té době měli v havarovaném automobilu cestovat tři lidé, žel jedna pasažérka při nehodě utrpěla zranění, která nebyla slučitelná se životem. Po dobu vyšetřování a odstraňování následků havárie byla komunikace od Slatiny několik hodin zcela uzavřena,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala. Dočasné uzavření na přivaděči trvalo i po deváté hodině.

Po dobu zásahu integrovaného záchranného systému byl poblíž nehody omezen provoz i na dálnici ve směru na Vyškov, a to do jednoho jízdního pruhu. „V místě ale nevznikaly žádné větší dopravní komplikace, doprava dnes časně ráno je minimální,“ přiblížil mluvčí policie, která přesnou příčinu zjišťuje.

Zároveň policisté vyzývají ke spolupráci případné svědky nehody a dění před ní i krátce po ní, a to především řidiče, kteří si všimli předchozí jízdy havarovaného staršího osobního auta značky Ford Mondeo. „Přivítali bychom také poskytnutí svědectví a kamerových záznamů jak samotné dopravní nehody i okamžiků těsně po ní, tak i řidičů, kteří jeli ve stejném směru po Ostrovské ulici ve směru na dálnici D1, a to v rozmezí od 4.30 do 4.50. Potřebovali bychom, aby se nám ozvali na linku 158,“ vyzval policejní mluvčí.