Břeclavští kriminalisté se nyní případem usilovně zabývají a obrací se na svědky s žádostí o pomoc při vyšetřování. „Zejména od cestujících ve vlaku, který jel z Mikulova, Valtic a Sedlece do Břeclavi, bychom uvítali jakékoliv informace, které by mohly s událostí souviset. Obracejte se prosím na tísňovou linku 158,“ vyzvala Cejnková.

