„Po šesté hodině odpolední jsme přijali zprávu, že havaroval ultralight a že hoří. Uvnitř měly podle prvních informací být dvě osoby,“ řekl v pátek večer Deníku Rovnost mluvčí hasičů Filip Venclovský. Na místo vyjely tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že letadlo se snaží svědci uhasit hasicím přístrojem. My jsme proti plamenům nasadili jeden vodní proud, kterým jsme požár uhasili. Bohužel, dva lidé v ultralightu zemřeli,“ uvedl Venclovský.

Podle dostupných informací pasažéři byli muži, jednomu bylo 46 let, druhému 31 let. Okolnosti tragédie nyní zjišťují vyšetřovatelé. „V podvečer došlo na letišti Kyjov poblíž Milotic k havárii ultralehkého letadla. V havarovaném stoji, který skončil mimo dráhu a začal hořet, zemřel jak šestačtyřicetiletý pilot, tak i další člen posádky. Policisté spolu s leteckými specialisty okolnosti a příčiny obou závažných nehod vyšetřují,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Podle informací Deníku byli muži z Aeroklubu Kyjov. Mezi jejich kolegy koluje o neštěstí řada informací a domněnek. „Byli to kamarádi, instruktor se žákem. Instruktor byl zkušený šestačtyřicetiletý pilot, žák měl jednatřicet let. Právě dělali nácvik nouzového přistání. Příčinou této nehody mohlo být to, že letadlo takzvaně přetáhli, tedy že se dostalo pod pádovou rychlost. Na záznamu z radaru je to vidět. Při přistávacím manévru spadli v malé výšce nad zemí,“ řekl jejich kolega pilot.

Podobné tragedie nejsou podle něj běžné. „Každý rok jsou smrtelné nehody. Fakt je, že například loni vůbec nepadaly ultralighty, ale jen větroně. To bylo netypické. To, že teď spadl ultralight má ten důsledek, že celá moje rodina šílí. Létám totiž na stejném typu stroje,“ dodal letec.

V pátek jde o druhou leteckou havárii na jihu Moravy. Odpoledne se v těsné blízkosti dálnice D46 u vyškovského letiště zřítil vírník, což je malé letadlo s vrtulí a rotorem. Těžce zraněného pilota transportoval vrtulník do nemocnice.

Technické problémy s letadlem a nezvládnutý manévr krátce po startu patrně stály za pádem ultralehkého letadla u Miroslavi na Znojemsku. Ve zříceném stroji uhořel v roce 2008 jednapadesátiletý spolumajitel blízkého letiště a aeroklubu. Muž pocházel z Brna.

Čtyřiadvacetiletí manželé zahynuli u Miroslavi při pádu ultralightu v roce 2001.