Její recept chválí i lékařka jihomoravské záchranky Barbora Truksová. Jen během dvou víkendových dní totiž záchranáři v kraji vyráželi ke stovkám kolapsů způsobených vedrem. „Za sobotu jsme jich napočítali na 307. Většina z nich byly úrazy, které si lidé často přivodili v kombinaci s alkoholem. Ten přitom při vedrech stoupá rychleji do hlavy, i když je konzumovaný v menším množství,“ poukázala Truksová.

Část výjezdů tvořily i kolapsy lidí s chronickými obtížemi. Nejednalo se však pouze o osoby vyššího věku. „Toto počasí působí i na mladé. Myslí si, že je nemůže nijak ohrozit, ale pletou se,“ upozornila lékařka.

Lidé mají dbát na dostatek tekutin, především těch bez alkoholu. „Je také důležité, aby v pravé poledne nebo v hodinách, kdy je teploměr na denním maximu, nevyhledávali přímé slunce a nevykonávali velkou fyzickou aktivitu,“ poradila lékařka.

Horko bude i v pondělí

Odpustit by si Jihomoravané měli zvýšenou fyzickou aktivitu. „Třeba kopání zahrádek není zrovna vhodné. Chronicky nemocní by pak měli pamatovat na to, že je horko dalším stresujícím faktorem, který může způsobit další komplikace,“ řekla Truksová.

Vysoké teploty, které postupně doprovodí přeháňky nebo ojediněle i velmi silné bouřky, čekají na obyvatele kraje i v pondělí. Ty nejvyšší odpolední mají podle meteorologů stoupat až ke třiatřiceti stupňům Celsia.