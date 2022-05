Testy na alkohol byly u řidičů negativní. „Okolnostmi a příčinami se budou zabývat dopravní policisté. Jako s nejpravděpodobnější verzí pracujeme s nesprávným způsobem jízdy jednoho s účastníků nehody,“ doplnil mluvčí. Výše škody dosáhla předběžně částky 115 tisíc korun.

Lesních požárů na jižní Moravě přibude, klima jim nahrává, upozorňují odborníci

Jak sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová, její kolegové jeli právě za pacientem, takže využili výstražných i světelných zařízení. „Naše posádka je nezraněná, ale došlo k lehčímu zranění pasažérky ve voze, který do naší sanitky narazil,“ uvedla mluvčí.

Ženu záchranáři ošetřili. Následně ji převozová sanitka dopravila do vyškovské nemocnice. „Nemělo by jít o vážná zranění,“ doplnila mluvčí. Nabouraná sanitka nyní čeká na opravu. „Naše posádka přesedlala do záložního vozu a také v něm dokončí dnešní službu,“ dodala Bothová.