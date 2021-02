Tip Deníku na středu 10. února: Na zahradě Legata se dozví zajímavosti o bozích

Kdo byl zodpovědný za to, co se právě dělo na obloze, alespoň podle slovanské mytologie, se dozví lidé, kteří vyrazí do brněnských Kohoutovic. V zahradě tamního lužáneckého pracoviště Legato totiž najdou několik stanovišť, které zábavnou formou seznámí se slovanskými bohy.

Lužánecké pracoviště Legato. | Foto: archiv SVČ Lužánky

KDY: do úterý 16. února

KDE: Zahrada lužáneckého pracoviště Legato, Brno-Kohoutovice

ZA KOLIK: zdarma Při procházce zahradou se zájemci dozví o slovanských bozích, kteří ovlivňovali počasí a úrodu, i to, jak a proč byli uctíváni. Stanoviště jsou k dispozici ještě týden, do příštího úterý.