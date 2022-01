Tedy z pozice, kterou si stanovili jako cíl a která by jim zajistila účast v semifinále play-off o postup do extraligy. Druhou část I. ligy Bučovičtí rozehrají ve čtvrtek večer v Brně v derby s Teslou.

„S většinou kluků se známe déle, takže nebyl problém si zvyknout. Jen v prvních zápasech byla znát nějaká nesehranost, ale to se postupem času zlepšuje. A také celá první liga jde rok od roku nahoru, takže z tohoto pohledu nebyl už vůbec problém si zvyknout. Teď bude důležité navázat na naše poslední výkony před Vánocemi a pokračovat v nich i nadále. Pokud se nám to povede, tak si myslím, že by neměl být problém se dostat do play-off,“ věří v pořadí už pátý letošní bučovický nahrávač.

Adam Provazník

21 let

Volejbal - nahrávač

Výška: 199 cm

Kluby: Volejbal Brno, Tesla Brno, Black Volley Beskydy, Sokol Bučovice

Soutěž na tomto postu rozehráli David Masař a Kristián Červinka. Jenže oba se brzy zranili. Proto narychlo přišel exreprezentant Petr Zapletal. Ani ten se v mužstvu příliš neohřál a zranění ho vyřadilo na delší dobu. Bučovice pak opět sáhly po osvědčeném řešení a výpomoci zkušeného čtyřiačtyřicetiletého šéfa extraligových Beskyd Michala Provazníka. (shoda příjmení je jen náhodná, pozn. red.) Ten měl překlenout období, než se vrátí jeden z kmenových nahrávačů. Jenže Červinkovi se zranění brzy obnovilo, a tak svoji devítku i v Bučovicích oblékl Adam Provazník. Původně na střídavý start z extraligového Black Volley Beskydy, ale sezonu by teď měl dohrát v Bučovicích.

„Už se těším, že to zase začne. Vánoce jsem strávil doma s rodinou a užíval si klidu. Žádné předsevzetí jsem si nedal. Pokud mě někdo nezapočítá, že bych chtěl Bučovicím pomoct do play-off,“ usmívá se 199 centimetrů vysoký hráč.

Přes své mládí si do Bučovic přinesl už i poměrně slušné volejbalové zkušenosti. Zahrál si už v extralize mužů a také evropskou soutěž.

„Asi nejdůležitější zápas pro mě a zatím i největší volejbalový zážitek je pohárový zápas s polským Bedzinem. Hráli jsme tam úplně první utkání v jejich nově postavené hale a ještě ho vyhráli 3:2. V Polsku je voliš velice populární a ta atmosféra v hale byla opravdu unikátní,“ vzpomíná Adam Provazník.