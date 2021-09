V Plzni se sešla nejtěžší možná domácí konkurence v této věkové kategorii. Mezi 532 atlety z 88 oddílů a klubů byla řada úspěšných reprezentantů z letních mládežnických mistrovství Evropy a světa. Kromě Kalouse a Sebastiana Hajzlera hájili vyškovské barvy Tereza Mazlová na 3000 metrů s překážkami, Jakub Derka na 400 metrů s překážkami a Mario Hajzler, stejně jako bratr ve skoku o tyči.

Marek Kalous podal vynikající výkon, kterým završil sérii povedených závodů s velice dobrými výsledky.

„Do závodu jsem šel s tím, aby se běželo rychle, což se ze začátku povedlo, ale na metu jednoho kilometru se mi nepodařilo doběhnout podle představ. Soupeři se za mnou vezli, pak nastoupili na třístovce, kde jsem s nimi už nestačil. Silově mi to moc nesedlo, každopádně to byla moje druhá nejrychlejší patnáctistovka a medaile se počítá!“ radoval se mladý vyškovský atlet.

Sebastiana Hajzlera v minulých deseti měsících dost trápily následky zranění, takže bronzovou medaili s bonusem nového klubového rekordu v podstatě nikdo nečekal. Ani on sám.

MČR do 22 let

Umístění atletů AHA Vyškov:

Běh na 1500 m, muži: 3. Marek Kalous 3:51,22 min. Skok o tyči, muži: 3. Sebastian Hajzler 4,86 m, … 6. Mario Hajzler 4,61. Běh na 3000 m př., ženy: 7. Tereza Mazlová 11:40,25 min. Běh na 400 m př, muži: 19. Jakub Derka 58,87 s.

„Mistrovství České republiky do 22 let pro mě bylo jednoznačně vrcholem sezony, během které jsem se dostával z loňského zranění. O zimní sezonu jsem přišel úplně a většinovou část sezony letní jsem nemohl trénovat naplno kvůli doléčování únavové zlomeniny. Celá příprava nebyla ideální. A o to větší mám z tohoto úspěchu radost. Do závodu jsem nenastupoval jako kandidát na medaili. Rozcvičení před závodem neprobíhalo ideálně, počasí tyčce moc nepřálo a v úplně nejlepší formě jsem si taky nepřipadal. Ale když začal závod, všechno se zlepšilo a skákalo se mi dobře. Zisk medaile byl pro mne úžasný zážitek. Chtěl bych takto i poděkovat tátovi/trenérovi Jiřímu Hajzlerovi a všem ostatním, kteří na tom mají podíl, za všechen čas a úsilí, které tomuto úspěchu věnovali oni, protože to není jen moje medaile,“ zdůraznil starší z bratrské tyčkařské dvojice.

Mladší Mario Hajzler je věkem ještě dorostenec, takže šesté místo považuje za vydařený závod. „V Plzni jsem skákal svou první soutěž a velmi se povedla. Přes chladné a zpočátku deštivé počasí jsem předvedl dobrý výkon a nadějné pokusy na osobní rekord. A za šesté místo jsem opravdu rád,“ ujistil.

Stejné hodnocení svého výkonu sdělila rovněž ještě juniorka Mazlová, která si také vylepšila své osobní maximum. „Už od začátku se mi běželo dobře a i počasí mi sedělo. Věděla jsem, že chci běžet na osobák, ale nečekala jsem, že to bude o tolik,“ netajila uspokojení.

„Marek byl v pozici jednoho z kandidátů na medaili, takže motivace byla veliká. Bronz ve svém druhém nejlepším čase na 1500 metrů má vysokou hodnotu. Navíc sezona ještě nekončí a věřím, že ještě stlačí osobní rekordy na 400 a 800 metrů a příští týden pomůže družstvu mužů TEPO Kladna k medaili v soutěži družstev. Terka šla do závodu po dvou osobních rekordech na 800 a 1500 metrů z předešlých závodů. Forma tedy byla, jen ji prodat. A zvládla to výborně. Konečně se nebála udržet tempo s ostatními závodnicemi a hlavně technicky lépe skákala přes vodní příkop. Skvělý výkon korunovala osobním zlepšením o dvacet sekund. Škoda zdravotních potíží a tréninkového manka v jarní části sezony, protože tento čas by stačil na mistrovství republiky juniorek na bronzovou medaili,“ zhodnotil vystoupení dvou svých svěřenců trenér Luboš Stloukal.

„Silná konkurence a proměnlivé aprílové počasí dokonale prověřilo všestrannou připravenost atletů. Jsme moc rádi, že i ve Vyškově vyrostli atleti, kteří jsou schopni čelit umění svých velmi zdatných a velmi dobře připravených soupeřů,“ přidal pochvalu i trenér Jakuba Derky, Maria a Sebastiana Hajzlerových Jiří Hajzler.