AHA Vyškov pokračuje ve sbírání medailí. Opět ji přivezl Mario Hajzler

MČR atletů do dvaadvaceti let v Ostravě. Vpravo Mario Hajzler. | Foto: AHA Vyškov

Série atletických mistrovských republikových závodů vyvrcholila mistrovstvím ČR mužů a žen do 22 let na dráze v Ostravě. Na startu bylo 506 atletů z 92 oddílů a klubů.

Barvy AHA Vyškov hájili tři běžci a dva skokani o tyči. Odjížděli spokojeni a nejen s bronzovou medailí Maria Hajzlera, ale i s ostatními výkony.

V tyčkařském sektoru bojovali o bronz bratři Hajzlerovi a úspěšnější tentokrát byl mladší Mario a Sebastiana v prvním letošním vzájemném souboji pod širým nebem porazil. Oba zdolali 495 centimetrů, pro Maria Hovořil lepší zápis.

MČR U22

Výsledky závodníků AHA Vyškov – muži:

Skok o tyči: 3. Mario Hajzler, 4. Sebastian Hajzler oba 4,95 m.

Běh na 400 m: 22. Michal Derka 50,80 s.

Běh na 400 m př.: 15. Jakub Derka 57,19.

Ženy:

Běh na 800 m: 10. Sabina Fiantová 2:15,05 min.

„Jelikož jsem ještě v juniorské kategorii, je pro mě šampionát do 22 let závodem trochu navíc, ale i tak jsem zde chtěl podat co nejlepší výkon. Nebylo to jednoduché. Startovní pole bylo velice vyrovnané a ke konci první části sezony už jsem začínal cítit i lehkou nastupující únavu. Také jsem se velmi těšil na první společný start s bratrem v letní sezoně. Bohužel, jak to poslední dobou často bývá, byl závod velmi poznamenán počasím, tentokrát nám soutěž komplikoval prudký vítr. Na podmínky, které panovaly je zisk bronzové medaile velký úspěch, i když bych si přál skočit výš,“ vyhodnotil závod Mario.

„Na závod jsem se hodně připravoval, v sezoně se mně poměrně dařilo a myslím si, že formu jsem měl taky. Bohužel se mi nepodařilo udělat ten správný pokus na správné výšce. To se ve skoku o tyči stává. Hodně mě to mrzí, ale sezona ještě neskončila," přidal pohled na svůj výkon Sebastian.

Z běžců se nejlépe umístila Sabina Fiantová, desátá na 800 metrů. Jakub Derka byl patnáctý na 400 m překážek a benjamínek výpravy, věkem ještě dorostenec Michal Derka 22. na trati 400 m.