„Na rozdíl od Havlíčkova Brodu je severomoravský tým ostříleným druholigovým klubem a jednu sezonu dokonce patřil do nejvyšší soutěže. Sestava Jeseníku je několik let pospolu a na jeho výkonech je to znát. Největší hvězdy jsou Jan Vavrač, David Marcinov a Patrik Plhák. A pokud jim už začne hrát po sezoně fotbalu, tak určitě i Jirka Mráz. Jsou to kluci, co mají i pár startů za juniorské reprezentace ve futsalu z dřívějších dob. A Patrik Plhák dělá asistenta u reprezentace žen, takže má týmu co dát i po taktické stránce,“ upozornil trenér Amoru Vladimír Štrublík na největší opory soupeře.