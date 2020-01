„Letošní sezona je pro Jeseník jak ze špatného snu. Po výborném začátku, tedy čtyřech výhrách v řadě, včetně vítězství u nás 4:1, přišly kontumace a odebrání dvanácti bodů. A logický pád na dno tabulky. Takže z favorita na postup se stal tým, který musí dohánět obrovskou ztrátu. I přesto považuji Jeseník za nejlepší mužstvo soutěže a čeká nás tam složitá práce,“ zdůraznil kouč Amoru.

Jeseník nedávno nakoukl i do nejvyšší soutěže a před startem tohoto ročníku druhé ligy netajil přání se mezi elitu vrátit. Má mužstvo, které je bez větších změn pohromadě již řadu let a je velmi sehrané. „Defenzivní činnost mají propracovanou, a také dopředu jsou hodně nebezpeční. Hlavními hvězdami jsou Honza Vavrač a David Marcinov, na které si musíme dát enormní pozor,“ upozornil Štrublík.

II. liga: Gamaspol Jeseník - Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 17. ledna, 20.00 hodin, Městská sportovní hala Jeseník.

Na sever Moravy by měl odjet s deseti hráči do pole a dvěma brankáři. Pro závěr soutěže už nemůže počítat s Tomášem Selingerem a Petrem Němcem, kteří se už budou zaměřovat jen na velký fotbal. Mimo hru do konce sezony je pro zranění i Dominik Šmerda. Sebastian Palla je nemocný a Jan Chadima zraněný. Z pracovních důvodů nebude k dispozici Tomáš Florián.

„Minulý týden jsme se nastartovali výhrou v Třinci a doufám, že na tento výkon navážeme a předvedeme se ve výborném světle. Na naší hře nebudeme nic měnit a pokusíme se s ní prosadit. Naše umístění ale umožňuje už taky myslet na příští sezonu. Takže do konce této budeme pilovat ty věci a taktiku, kterou jsem nastavil. To je hlavni cíl, se kterým pojedeme do Jeseníku i k dalším zápasům. Když to přinese nějaké body, o to líp. Do Jeseníku se těšíme i proto, že zápasy tam navštěvuje nejvíce fanoušků a čeká nás tam bouřlivá atmosféra a výborný soupeř,“ zdůraznil kouč Amoru.