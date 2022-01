„Naší výhodou je, že nejsme pod nějakým tlakem. Na rozdíl od Mýta, které jednoznačně potřebuje tři body pro posun na první pozici. Tím rozhodne neříkám, že my tři body nechceme. Naopak. Pokud vyhrajeme, tak se tabulka opět zamotá a pět týmů bude v rozmezí šesti bodů. A s tím by se už dalo pracovat do dalších kol….“ naznačil plány a možnou další motivaci pro svůj tým trenér Amoru Vladimír Štrublík.