Futsalovou sezonu prodlužuje i druholigovým týmům Pohár Svazu futsalu ČR. Regionální čtvrtfinále zavedlo hráče Amoru Kloboučky Vyškov na palubovku »stříbrného« týmu nedávno skončené II. ligy FC Tango Hodonín. Po vyrovnaném průběhu favorit vyhrál 4:3 a v poháru pokračuje dál, zatímco Amoru sezona skončila.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Možná trochu paradoxně zápas nakonec rozhodl gól domácího Romana Sopůška tři minuty před koncem, když zvýšil na 4:1 do prázdné branky při power-play Amoru. Hosté totiž nesložili zbraně. V čase 38.10 stáhl Filip Zezula skóre na dvoubrankový rozdíl a vteřinu před koncem upravil Vít Aujeský na konečných 4:3.

Krajský pohár SFČR

FC Tango Hodonín – SK Amor Kloboučky Vyškov 4:3

Branky (najhávky): 20. Ťok, 22. Krajča, 35. Krchňavý (Varmuža), 37. Sopůšek – 34. Handlíř (Zápotočný), 39. Zezula (Aujesky), 40. Aujesky. Rozhodčí: Slanina - Gasnárek. Postupuje Hodonín.

Tango: Kůřil ( Jankovič) – Vanda, Janulík, Krajča, Ťok, Sopůšek, Varuža, Krchňavý, Beneš, Lamáček.

Amor: Vitásek – Nový, Aujeský, Horvath, Zápotočný, Handlíř, Pešta, Ždánský, Zezula, Novotný.

„Na to, že oba týmy již dávno ukončily druholigovou sezonu, tak se hrál velice kvalitní futsal. Hráli jsme trpělivě zezadu a spoléhali na rychlé přechody po zisku míče. Šance si vytvořily oba mančafty, ale výborní brankáři, jak na naší straně Roman Vitásek, tak na straně Tanga Matěj Kůřil, dlouho odolávali. Bohužel jsme nakonec inkasovali třicet vteřin před pauzou. To nás ovšem nijak nerozhodilo a po změně stran jsme hru ještě vylepšili a byli hlavně v úvodu lepším týmem. Místo vyrovnání jsme ale inkasovali a nevypadalo to s námi již dobře. Hru jsme více otevřeli, začali jsme napadat po celé palubovce a šancí jsme si vytvořili opravdu hodně, ale Kůřil byl jednoznačně mužem zápasu. Tango samozřejmě mělo také své možnosti a tak je s podivem, že skóre vydrželo 2:0 až do 34. minuty, kdy se nám konečně podařilo mladíka v brance Hodonína překonat. Naše euforie ale trvala jen krátce a Tango z brejku opět odskočilo a následně přidalo střelou do prázdné branky při hře bez brankáře gól na 4:1,“ popsal utkání trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Z branky se Vitásek vytáhl až do útoku v polovině sedmatřicáté minuty a Sopůškův gól padl po třiceti vteřinách. Na zvrat už sice bylo pozdě, ale výkon mužstva hodnotili kladně i samotní hráči.

„Byl to těžký zápas s výborným soupeřem, který jsme odehráli velmi dobře. Bohužel nás trápila koncovka a nedokázali jsme proměnit své vyložené šance. Škoda toho gólu do poločasu, ten jsme dostali zbytečně a ukázalo se, že byl hodně důležitý. Druhý poločas jsme hráli stejně, ale vyrovnat a otočit utkání se nám už nepovedlo,“ konstatoval Roman Vitásek.

„Z mého pohledu jsme hráli velice solidní utkání. Bohužel jsme nešťastně v závěru prvního poločasu dostali gól. Začátek druhé půle jsme lehce zaspali a dostali jsme druhý gól. I přes to, že jsme proti sobě měli velice kvalitního soupeře, dokázali jsme dát tři góly a hrát vyrovnané utkání. Bohužel to nestačilo na výhru,“ přidal se střelec druhé branky Amoru Filip Zezula.

Možná ještě více než v průběhu sezony musel trenér Amoru v sestavě improvizovat a skládal ji prakticky na poslední chvíli až před zápasem. O to víc si cení výkonu týmu.

„Nemohli jsme nastoupit v silnějším složení, ale pořád to byla dobrá kvalita a Tangu jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Rozhodla kvalita v koncovce, i když i Tango spálilo řadu šancí a neřešilo brejky moc dobře. Oproti nám to bylo ještě zlaté. Až na zakončení jsem s výkonem spokojený a musím hráče moc pochválit. Soupeři gratulujeme a už se těšíme na vzájemné souboje v příštím ročníku druhé ligy východ,“ dodal Štrublík.