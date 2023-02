Po celkově rozpačitém minulém ročníku, kdy druhou nejvyšší domácí soutěž hrálo jen šest mužstev a Amor skončil pátý, si naplánoval postup do play-off. Tedy minimálně čtvrté místo. Z předsezonního dění v klubu se ale dalo odvodit, že tahle meta nemusí být konečná. Skončilo to opět na pětce…

„Věděli jsme, že se musí něco změnit, a to jak v přípravě, tak v kádru. Dělali jsme vše proto, aby k tomu došlo. Změnil se způsob tréninků před sezonou. Oslovili se hráči, aby se rozšířil kádr. Vše vypadalo nadějně a věřili jsme se, že se můžeme zúčastnit nadstavby, která bude po odehrání základní části. Co jsme však nemohli ovlivnit byla zranění, která nás provázela prakticky od prvního do posledního kola. Na celou sezonu, tak z kádru zmizely tradiční opory jako Sebastian Palla, Michal Handlíř, Lukáš Němec a Tomáš Horváth. Ze soukromých důvodů nenastoupil Matěj Rozehnal a pro pracovní důvody skončil i Marek Vrba. To byl obrovský zásah do kádru,“ vypíchl prezident klubu největší ztráty.

Úzký kádr neudržel stabilní výkonnost, říká trenér futsalistů Amoru Štrublík

Zároveň přiznává, že se zraněné hráče nepodařilo nahradit a navíc, že se poměrně těžce, nebo spíše vůbec nedařilo do herního systému zapojovat nové hráče.

„Jediný, kdo se velice rychle adaptoval, byl Aleš Rus. Jakub Žďánský se po zdravotních problémech zapojil až v samotném závěru sezony. A aby toho nebylo málo, tak se v průběhu sezony zranili Josef Buriánek a Lukáš Obruča. Takový vývoj šlo jen těžko předpokládat a já jen s údivem zíral k Žabinským Vlkům Brno nebo Jeseníku, kteří hráli s úzkým kádrem, ale zranění se jim jako zázrakem vyhýbala,“ posteskl si Peltlach.

V úplném konci základní části tak museli áčku pomáhat i junioři, aby tým byl alespoň početně konkurenceschopný.

„I přes tyto morové rány jsme byli blízko k postupu mezi čtyři nejlepší. Dokonce jsme to měli ve vlastních rukou. Nezvládli jsme, ale zápas s beznadějně posledním Atrapsem Modřice, a to jsme dvakrát vedli a měli jsme to takticky uhrát. Jinak naše výkonnost byla jako na houpačce. Nevyrovnané výkony, kdy jsme byli schopni jednoznačně propadnout se střídaly se zápasy, kde jsme excelovali,“ naznačil jeden z bodů pro rozbor sezony.

Zatímco k áčku bude evidentně hodně kritický, pozitivně asi dopadne hodnocení výsledků mládeže. Junioři a dorostenci Amoru hráli nejvyšší české soutěže a i když se umístili ve druhé polovině svých tabulek, tak rozhodně žádnou ostudu neudělali.

„V těchto kategoriích jsme udělali neskutečný pokrok. Začínali jsme s dvanácti hráči a skončili s počtem třicet. Neskutečný progres jsme udělali za necelé dva měsíce a výhra nad dorostem Sparty Praha v poměru 5:0 a juniorů nad Slavii Praha 9:2 jsou optimismem do budoucna. Chtěl bych ještě vyzvednout práci našeho marketinku. Dovolím si tvrdit, že zde jsme na prvoligové úrovni a patříme ke špičce v republice. Pokud se k tomu přidají i výkony na palubovce, můžeme se vrátit tam, kde jsme byli. Ke špičce druhé ligy,“ na závěr vidí i pozitiva prezident klubu Antonín Petlach.