Svěřenci trenéra Vladimíra Štrublíka to určitě neudělají a do souboje půjdou s otevřeným hledím. Koneckonců dosavadní vzájemná bilance v této sezoně je vyrovnaná, oba soupeři vyhráli jeden zápas, jednou se hrálo nerozhodně. Ostravané jsou aktuálně na třetím místě se čtyřbodovým náskokem na Amor.

II. liga

16. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov

- FC Baník Ostrava

Sobota 12. února, 19.00 hodin, sportovní hala ZŠ Purkyňova Vyškov

Tabulka:

1. Olomouc 15 10 2 3 108:66 32

2. Vysoké Mýto 15 9 1 5 80:51 28

3. Baník Ostrava 15 8 1 6 74:69 25

4. Tango Hodonín 15 7 3 5 83:73 24

5. Amor Kl. Vyš. 15 6 3 6 61:61 21

6. Modřice 15 0 0 15 40:126 0

Dosavadní výsledky: Baník - Amor 6:4 (3:1), Amor - Baník 7:4 (2:3), Baník - Amor 3:3 (2:3).

„Budeme se tedy snažit zvítězit a mít s Baníkem aktivní bilanci. Tím pádem se mu také přiblížit na jeden bod. Oba týmy už můžou hrát uvolněně a myslím, že to bude hlavně útočné utkání a padne hodně gólů,“ očekává Štrublík.

Amor do zápasu jde po porážce na palubovce nejlepšího týmu druhé ligy SKUP Olomouc, Baník naopak po sérii tří vítězství.

„Oni teď mají dobrou formu. Trochu paradoxně vyhrávali, když jejich sestava postrádala klíčové hráče Blahutu s Dziubou. Uvidíme, s čím Baník přijede. Já doufám, že v dobré sestavě a oba týmy předvedou kvalitní výkon, který se bude divákům líbit. My chceme, a oni určitě taky, hrát hodně na míči se snahou o futsalový projev. Takže toto by nám mělo vyhovovat. Hlavně si konečně zahrajeme proti týmu, co pořád nehraje s gólmanem venku z brány,“ poznamenal kouč Amoru.

Ten bude postrádat Milana Ševčíka, bratry Němcovi a brankáře Josefa Buriánka. Štrublík věří, že po nedělních termínech ten „klasický“ sobotní přiláká ještě větší počet diváků. Navíc vstup do haly už bude bez omezení a nutnosti předkládat certifikáty…