První mistrovské zápasy jsme odehráli v Plzni. Cesta byla dlouhá a zajímavá. Bohužel jsme do Plzně odcestovali početně hodně oslabeni, a to se na výsledcích projevilo. Kluci bojovali skvěle a třeba junioři trápili Boheminas Praha téměř dvě třetiny zápasu. I ve zbývajících zápasech kluci nakali, ale bohužel už to fyzicky nebylo ono a proto ty porážky. Nicméně bylo to jejich první seznámení se s futsalem a patří jim veliký dík za to, jak k tomu přistoupili.

Úvodní turnaje v Plzni

Juniorská liga: Bohemians – Amor Kloboučky Vyškov 5:1, Interobal Plzeň – Amor 6:0.

Účastnící soutěže: SK OLYMPIK Mělník, FC Démoni Česká Lípa, FC Rapid Ústí nad Labem, TJ Spartak Perštejn, FTZS Liberec, Sparta Praha, SK UP Olomouc, SK Interobal Plzeň, SK Slavia Praha, 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto, Helas Brno, FK Chrudim, FC Baník Chomutov, Žabinští Vlci Brno, SK Amor Kloboučky Vyškov, Bohemians Praha 1905.



Dorostenecká liga: Interobal Plzeň – Amor Kloboučky Vyškov 6:2.

Účastníci soutěže: stejní, chybí jen Bohemians Praha.



Program ve Vyškově

SH ZŠ Purkyňova, neděle 27. listopadu

Juniorská liga: Amor Kloboučky Vyškov – Olympik Mělník (11.40), Amor – Rapid Ústí n. L. (15.50). Dorostenecká liga: Amor Kloboučky Vyškov – Olympik Mělník (10.00), Amor – Rapid Ústí n.L. (14.10).

Kde se zrodila myšlenka hrát ve Vyškově nejvyšší dorosteneckou soutěž?

To, že bychom rádi začlenili mládež do struktury našeho klubu, řešíme alespoň dva roky. Již v loni jsme udělali nábor a vznikla parta asi dvanácti kluků, která absolvovala nějaké tréninky. Na základě tohoto jsme se rozhodli soutěž přihlásit. Bohužel dva měsíce před začátkem soutěže se rozhodl trenér, který kluky vedl, skončit a s ním odešlo i několik hráčů. Museli jsme na vzniklou situaci reagovat a oslovili jsme FKD s prosbou o spolupráci. Tam nám vyšli vstříc a moc jim za to děkujeme. Zatím to funguje skvěle.

Jak se tedy tvořily kádry?

Řekl jsem, že nám moc pomohly Drnovice. Kromě jejich kluků jsou v družstvech i kluci z Ivanovic na Hané a další, kteří prošli náborem. Teď vše mixujeme, spojujeme, aby vznikl velice kvalitní futsalový nápoj. Samozřejmě jsme museli k týmu shánět i trenéry. Tady byla cesta velice trnitá, ale povedlo se. Pod dohledem trenéra áčka Vladimíra Štrublíka týmy trénují Sebastian Palla a Erik Jünger O gólmany se stará Libor Maryšler. Trénujeme v hale v Drnovicích.

Jak se podařilo získat tyto ligové soutěže?

Dostali jsme možnost je hrát na základě toho, že áčko mužů hraje druhou ligu a mámetedy právo doplnit volná místa, pokud budou.

Měli jste nějaký přehled o jejich úrovni, nebo je to krok úplně do neznáma?

Přehled o nejvyšších soutěžích máme a nutno podotknout, že na kluky nečeká nic lehkého. Ligové týmy hodně zapracovaly na svých mládežnických výběrech a jejich kvalita šla hodně nahoru. Spousta mladíků je už na soupiskách ligových mužských týmů, kde sbírají zkušenosti.

Jaké jsou plány pro první rok a jaký je dlouhodobý cíl?

Plány jsou jasné. Přivést kluky k futsalu a u toho je udržet. Cíl na umístění nemáme. Chceme, aby se kluci postupně zlepšovali a získávali futsalové návyky. Budou to mít hodně těžké, protože v obou kategoriích budou hrát většinou proti soupeřům o dva roky starším. Máme minimum kluků, kteří budou ve svých kategoriích končit. Na jednu stranu dobře, na druhou trochu obava, aby je to v případě neúspěchů nepřestalo bavit.

Co znamená určitě nákladná soutěž pro ekonomiku klubu?

Samozřejmě zvýšené náklady. Jsme sport, do kterého se finance neshánějí lehce, ale vše jsme měli dopředu propočítané. Mládežnické soutěže zaberou tak třetinu našeho rozpočtu. O to více musíme pracovat na získávání financí. S tím jsme ale do toho šli.

Co bude hlavním mottem do pozvánky pro fanoušky na nedělní vyškovskou premiéru? Troufnete si zatipovat výsledky?

Přijďte povzbudit budoucí hvězdy vyškovského futsalu. Přijďte se podívat na největší talenty současného futsalu. Uvidíte zajímavá jména. Zvláště bratři Zápotočtí z Ústí nad Labem jsou velkým tahákem, neboť patří mezi nejlepší hráče v mužské lize. A tip na výsledky? Mně bude stačit, když všechny soupeře budeme trápit až do konce zápasů.

Co kluky Amoru čeká, jaký je systém soutěže?

Systém je velice jednoduchý. Hraje každý s každým jednou. Po skončení této základní části hrají čtyři nejlepší týmy Final four. V semifinále tedy první se čtvrtým a druhý se třetím. Vítězové pak utkají o titul, poražení o třetí místo. Ze soutěží se nesestupuje.