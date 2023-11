Až na čtvrtý pokus přibyly na konto futsalistů Amoru Kloboučky Vyškov první body. V domácí hale porazili ještě loni prvoligový FC Nejzbach Vysoké Mýto 4:2. Velice cenné vítězství, protože trenér Ladislav Štrublík měl spoustu omluvenek a tak musel sáhnout i do řad juniorů.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Měl šťastnou ruku. Zvláště ještě ne sedmnáctiletý Adam Bárta ukázal svůj velký talent a kvalitu a dvěma góly prakticky zápas rozhodl. Futsalovou premiéru si odbyl Patrik Sokol a tu v dresu Amoru Mirek Tomaštík.

Už ve dvacáté vteřině měli hosté k dispozici nepřímý kop ze sedmi metrů, který naštěstí pro Amor nevyužili. Následovala také zahozená tutovka domácího Aujeského, který netrefil odkrytou bránu. A pak se na palubovce víc bojovalo.

II. liga - východ:

Amor Kloboučky Vyškov – Nejzbach Vysoké Mýto 4:2

Poločas: 1:0. Branky: 7. Ševčík (Aujeský), 32. a 39. Bárta (Ševčík), 40. Aujeský – 23. Kubát, 30. Hrubý. Rozhodčí: Klečacký, Zapletal. ŽK: Flajzar Bárta, Tomaštík. Diváků: 150.

Amor: Flajzar – Ševčík, Aujeský, Sokol, Tomaštík, Bárta, Husár, Skalník. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Hodonín 4 3 1 0 24:10 10

2. Havl. Brod 4 3 0 1 22:14 9

3. Jeseník 3 3 0 0 15:9 9

4. B. Ostrava 4 2 0 2 19:16 6

5. Atraps Brno 5 2 0 3 23:25 6

6. Hlinsko 5 2 0 3 11:16 6

7. Vys. Mýto 4 1 1 2 19:24 4

8. Amor KV 4 1 0 3 14:17 3

9. Helas Brno B 5 1 0 4 15:31 3

Příští zápas: Tango Hodonín – Amor Kloboučky Vyškov, neděle 19. 11. (19.00), sportovní hala TEZA.

„Myslím, že jsme měli o něco více šancí než hosté a jednu jsme přetavili v gól, když se po krásné Aujeského přihrávce prosadil z otočky Ševčík. Mýto pak přešlo do power-play s velezkušeným »Gérou« (brankář Libor Gerčák, pozn. red.) To nás dost zabrzdilo. Utkání ztratilo klasické tempo a my měli v zápase hráče, kteří to nikdy v životě nebránili, takže to byl chaos. Musel jsem vzít time-out a narychlo to klukům ukázat. Trošku se to zlepšilo a Mýto nějakou vyloženou šanci nemělo. My naopak myslím dvakrát nebo třikrát zachytili kombinaci a netrefili odkrytou bránu. Takže se šlo do kabin za stavu 1:0,“ popsal vyškovský kouč první poločas.

Začátek druhého poločasu mohl přinést uklidnění na domácí sálovky, ale Aujeský v šanci trefil jen břevno a z následného odrazu nedorazil Ševčík míč do prázdné branky.

„To nešlo nedat! (smích) Nejzbach poté zvýšil obrátky a i díky hře v power-play, kterou sice nehrál nějak dobře, ale nám to i přesto dělalo díky nezkušenosti problémy, otočil skóre. Naštěstí jsme brzy vyrovnali, když jsme potrestali chybu v rozehrávce Mýta a náš benjamínek Adam Bárta vstřelil svůj premiérový gól ve druhé lize. Pak přišla pasáž, která přinesla řadu emocí. To nám uškodilo, ale po poradě jsme se trochu uklidnili a minutu a půl před koncem po krásné akci Skalníka se Ševčíkem podruhé skóroval »Bártič« a utkání rozhodl. Doufám, že nám to dodá sebevědomí a v Hodoníně příští neděli to potvrdíme kvalitním výkonem s hlavním kandidátem na postup. Děkujeme moc našim fanouškům za skvělou atmosféru hlavně v druhém poločase! Přál bych si, aby nás dojeli podpořit i do Hodonína,“ s pozvánkou k dalšímu zápasu chválil dorostence spokojený Štrublík.

V závěru šlo Mýto znovu do power-play, ale Aujeský pečetil výhru přes celé hřiště do prázdné branky.