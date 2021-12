II. liga

10. kolo:

SKUP Olomouc - Amor Kloboučky Vyškov 6:3

Poločas: 5:3. Branky: 10. a 40. Šipka, 10. Radek, 12. Brázdil, 14. Tilkeridis, 15. Lošťák – 3. Ševčík, 5. Florián, 7. Handlíř. Rozhodčí: Slanina, Soukupová. ŽK: Nový (Am.). Diváků: 110.

Olomouc: Radek Janečka – Zapletal, Lapčík, Martin Janečka, Tilkeridis, Brázdil, Šipka, Lošťák. Amor: Vrba, Buriánek – Ševčík, Rozehnal, Nový, Obruča, Horváth, Mikeš, Florián, Handlíř, Vintr, Němec, Pešta. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. Vys. Mýto 10 7 1 2 52:29 22

2. Hodonín 10 6 1 3 61:52 19

3. Olomouc 9 5 1 3 65:42 16

4. B.Ostrava 10 5 0 5 45:51 15

5. Amor KV 10 4 1 5 44:44 13

6. Modřice 9 0 0 9 21:70 0

„Začátek utkání pro nás byl jak z říše snů. Kluci dodržovali stanovenou taktiku. Od půlky jsme drželi obranný blok a čekali na rychlé kontry. A když jsme drželi míč, tak se nám dařilo opírat se o pivoty. Tím vznikaly nebezpečné situace před vynikajícím Radkem Janečkou v domácí bráně. To vycházelo až neuvěřitelně a snad první tři naše střely skončily v síti. Nutno podotknout, že to byly hezké branky. Především únik Michala Handlíře a následné bodlo téměř do šibenice byly výstavní,“ chválil vstup svých hráčů do utkání trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Domácí nemohli reagovat jinak, než přerušením hry oddechovým časem. Po něm se na chvíli hra skutečně zklidnila, ale hosté se rychle dostali zpět ke své taktice rychlých brejků. Minimálně tři dotáhli do gólové šance, ale, bohužel pro ně, už bez gólového efektu.

„Tam se lámal chleba. Přišla hororová pětiminutovka a pět gólů v naší brance. Většina z nich z úplného podceněné a nedůslednosti při bránění. Po malém upravení sestavy jsme vlétli zpět na hřiště s odhodláním smazat dvoubrankovou ztrátu. Hra nebyla špatná a byli jsme v těchto chvílích lepší než Olomouc, která jen čekala na protiútoky. Takto pak probíhal skoro celý druhý poločas. Šance se střídaly na obou stranách, ale brankáři až do poslední minuty už žádný míč za svá záda nepustili,“ dodal k hodnocení kouč Amoru.

V posledních čtyřech minutách hosté přistoupili k power-play. Podle Štrublíka ji sice hráči poprvé v sezoně zahráli solidně, ale opět bez efektu. Olomouc měla z brejků několik možností dát rozhodující gól a povedlo se jí to v poslední minutě.

„Na míči jsme byli nebezpeční, ale po zakončení nebo nepřesné finální přihrávce jsme strašidelně reagovali na obrannou fázi a Olomouc měla jasné útoky, které měla vyřešit. Díky jejich laxnosti a někdy zbrklosti, jsme se pořád drželi a kontaktní gól visel ve vzduchu. Bohužel se tak nestalo. Domácím gratuluji ke tře bodům. Poděkování patří našim fanouškům, kteří dorazili do haly SKUP a snažili se nás povzbuzovat. Snad se jim v novém roce odvděčíme častějšími výhrami,“ přeje si Štrublík.

Do uzavření první poloviny soutěže chybí už jen sehrát odložený zápas SKUP Olomouc - Atraps Modřice. Ten se v hale UP Olomouc bude hrát v neděli. Jarní část druhé ligy pak začne 7. ledna. Amor nastoupí v Ostravě proti Baníku.