Hlavně nezvládnutý první poločas stojí za třetí porážkou futsalistů Amoru Kloboučky Vyškov v novém ročníku druhé ligy. V dohrávce čtvrtého kola podlehli ve vlastní hale Tangu Hodonín 3:5.

Druhou porážku doma utrpěli druholigoví futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov v dohrávce s Tangem Hodonín. | Foto: Tomáš Srnský

Do přestávky šli hosté s třígólovým náskokem (1:4), který Amor zlikvidovat nedokázal. K vedení už ve druhé minutě Hodonínským pomohli sami domácí a paní Štěstěna. Tango zahrávalo roh a Tomáš Horváth si míč srazil do vlastní sítě. Lukáš Obruča sice rychle vyrovnal, ale do přestávky už se trefovali jen hosté. Čtvrtý gól dal Roman Sopůšek v posledních vteřinách z desetimetrového kopu.