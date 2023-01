II. liga - východ:

Pramen Havlíčkův Brod

– Amor Kloboučky Vyškov

12. kolo, sobota 7. ledna, 19.30 hodin, SH Jiskra Havl. Brod.

Tabulka:

1. Žab.Vl. Brno 11 10 1 0 68:30 31

2. B. Ostrava 11 6 1 4 56:48 19

3. T. Hodonín 11 6 1 4 52:50 19

4. Helas Brno B 11 5 1 5 44:36 16

5. Gam. Jeseník 11 5 1 5 53:49 16

6. Amor Vyškov 11 5 0 6 41:54 15

7. Havl. Brod 11 3 1 7 44:54 10

8. Atraps Brno 11 0 2 9 24:61 2

Poslední vzájemné utkání: Amor – Havlíčkův Brod 5:4 (3:2), Tichý 2, Obruča 2, Mikeš – Plichta 2, Cakl, Fikar.

„Je to jasné. Do Havlíčkova Brodu odjedeme s cílem udržet naději na nadstavbu. Chtěli bychom navázat na poslední zápas s Jeseníkem a věřím, že pokud tento výkon zopakujeme, tak si body připíšeme. Výhra by nás dokonce velice přiblížila předsezonnímu cíli, takže o motivaci máme postaráno, snad se to projeví i na hřišti,“ zdůrazňuje trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Mimořádnou motivaci má ale i domácí Pramen. Případný bodový zisk jej definitivně zachrání ve druhé lize. Navíc doma je podle kouče Amoru obzvlášť silným protivníkem.

„Ale i u nás dokázal, že má svou sílu a nečeká nás tam nic lehkého. Brod je silový soupeř, který hraje spíše fotbalovým stylem, ale rozhodně se zlepšil i futsalově a jejich hra přes pivota Karlíka je nepříjemná. Hodně bude záležet jestli nastoupí jejich hlavní opora Tonda Plichta. Silové soupeře asi nepřehrajeme, takže to musíme uhrát zkušenostmi, zodpovědnou obranou a případně si pomoci nějakým rohem nebo autem,“ naznačil Štrublík cestu k úspěchu.

Jak už to jeho tým provází celou sezonu, ani v Havlíčkově Brodě nebude kompletní. Pro karty bude citelně chybět kapitán Ondřej Nový a Lukáš Obruča si doléčuje zranění. Nejistý je i start Jiřího Pešty.

Malou výhodou Amoru bude, že už bude vědět na čem je, protože bude znát výsledky všech ostatních zápasů kola, které se hrají už dnes večer. Baník Ostrava hostí Gamaspol Jeseník, Žabinští Vlci Brno by doma neměli mít žádné problémy s Atrapsem Brno a hodně důležitý zápas pro vývoj bojů o play-off bude mít utkání Tango Hodonín – Helas Brno B.