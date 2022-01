„Náš výkon v první půlce se dá označit za žalostný. Byli jsme zralí na ručník. Všude jsme byli pozdě, nezachytávali jsme jejich náběhy, vázla nám komunikace a mnoho dalších věcí,“ hromoval po utkání.

II. liga

13. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov

- Atraps Modřice 6:5

Poločas: 0:3. Branky: 21. Nový (Rozehnal), 26. Vrba, 27. Tichý (Ševčík), 38. Mikeš (Obruča), 38. Rozehnal (Obruča), 40. Horváth (Mikeš) – 4. Koky, 17. Topor, 19. Ryšavý, 24. Krejčí, 34. Azevedo. Rozhodčí: Soukupová, Čep. ŽK: Mikeš – Selyvonenko, Krejčí, Koky, Pekárek. Diváků: 110.

Amor: Vrba (Tesáček) – Nový, Ševčík, Obruča, Horváth, Mikeš, Tichý, Florian, Handlíř, Pešta, Rozehnal, Chubirka. Trenér: Vladimír Štrublík.

Atraps: Longrauer – Krejčí, Ryšavý, Selyvonenko, Buršík, Havlín, Azevedo, Koky, Urbánek, Pešta, Topor, Zámek.

Tabulka:

1.Olomouc 13 8 2 3 90:60 26

2.V. Mýto 13 8 1 4 68:41 25

3.Hodonín 13 7 2 4 79:68 23

4.Amor KV 13 6 2 5 55:53 20

5.Ostrava 13 6 1 6 64:64 19

6.Modřice 13 0 0 13 35:105 0

Příští kolo: Tango Hodonín - Amor, pátek 28.01. (20.30), SH TEZA Hodonín.

První poločas skončil rozhodně nečekaným skóre 0:3. Odepsaný Atraps dokázal, že futsal hrát umí, a také mimořádnou motivaci získat v takovém menším derby první body. Už jejich příjezd hodinu a půl před začátkem utkání měl varovat, že si Modřičtí nepřijeli jen zahrát futsálek…

„Opět jsem musel v přestávce v kabině zvýšit hlas a musel udělat změny. Čtyři hráče jsem vystřídal a postavil šest hráčů do pole, kteří měli zvýšit obrátky a úplně změnit náš výkon. Naštěstí se to povedlo. Měli jsme mnohem lepší pohyb a důraz a zodpovědnost se výrazně zvýšila. Ne, že bychom hráli bezchybně, to rozhodně ne. I výkon v druhé půlce se nedá označit jako výborný, ale oproti první půlce to bylo opravdu diametrálně odlišné,“ kvitoval Štrublík.

Amor v té době postupně snížil na rozdíl jednoho gólu. Přispěl k tomu i brankář Marek Vrba. Ve 26. minutě si všiml, že jeho protějšek Matúš Longauer je venku z branky a přes celé hřiště korigoval na 2:4. Chvíli na to dal kontaktní branku Pavel Tichý, když dorazil střelu Milana Ševčíka. Ve 34. minutě ale po obrovské hrubce Atraps Brazilcem Azevedem odskočil na 5:3.

„Azevedo předvedl výborný výkon a společně s Ryšavcem (Vlastimil Ryšaný, pozn. red.) byli jasně nejlepšími hráči hostů,“ poznamenal kouč Amoru.

Naštěstí se v té době Amor už dostal do obrátek a následoval drtivý závěr. Pět minut před koncem šli domácí do power-play a dvě minuty před koncem koncem snížili na 4:5 a po deseti vteřinách kanonýrem mužstva a kapitánem Matějem Rozehnalem vyrovnali. O pár vteřin poté trefil Michal Handlíř břevno. Domácí pokračovali ve hře bez brankáře a s pátým hráčem v poli. V čase 39:19 uvolnil Miroslav Mikeš v brankovišti hostů Tomáše Horvátha a ten vystřelil Amoru vítězství.

„Jsou to velmi cenné tři body. Kluky musím za druhou půlku pochválit, když po první půlce byli totálně dole. Dokázali se však semknout a odmakat to na sto procent. Atrapsu je mně trošku líto a přeju jim ve zbytku sezony, aby nějaké body posbírali. Pokud zopakují takový výkon, jako u nás, někde se jim to určitě podaří. Pro naše fanoušky to musel být horor, ale návštěvu chválím. Na nedělní večer byla velmi dobrá,“ shrnul zápas Štrublík.