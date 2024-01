Před třemi týdny v posledním zápase roku prohráli druholigoví futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov s Gamaspolem Jeseník doma 1:5. Tedy poměrně vysoko. Jenže ještě necelých devět minut před koncem to bylo 1:1, ale paní Štěstěna se v závěru přiklonila k hostům.

Futsal, II. liga-východ: Amor Vyškov - Jeseník 1:5. | Foto: Tomáš Srnský

Hlavně pod dojmem výkonu ve větší části zápasu zítra Amoři pojedou k odvetě na sever Moravy s otevřeným hledím.

„Jak už jsme poznali na domácí palubovce, nečeká nás u nich vůbec nic lehkého. Ale doma jsme s nimi sehráli vyrovnaný zápas, který rozhodl jeden gól, který zlomil celý zápas. Samozřejmě jim tuhle porážku budeme chtít vrátit a s tím tam také pojedeme,“ vyjádřil náladu v kabině Amoru hráč Miroslav Tomaštík.

II. liga - východ:

Gamaspol Jeseník –

Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 5. ledna, 20.00 hodin, MSH Jeseník.

Postavení v tabulce:

2. Gamaspol 8 6 1 1 43:32 19

9. Amor 8 2 0 6 22:36 6

V Jeseníku čeká hosty vždy nejen těžký protivník, ale i skvělá divácká kulisa, která doslova žene domácí za vítězstvím. Jeseník doma sice nevyhrává nějakými velkými rozdíly, ale vítězí. Jediné body zatím doma ztratil jen za remízu s vedoucím Tangem Hodonín, když vedl už 7:4, ale Tango v power-play vyrovnalo.

„Takže opravdu těžká práce pro náš tým. Očekávám, že Jeseník bude spoléhat na pevnou defenzívu a nemilosrdné trestání našich chyb. I když jedeme v pozici posledního týmu tabulky a momentálně musíme myslet především na záchranu v soutěži, tak nepojedeme ustrašení. Pokud se nic nezmění, tak věříme v této sestavě v zisk minimálně bodu. Ale rozhodne se jako vždy až na palubovce, tak se necháme překvapit, co zápas přinese,“ potvrdil Tomaštíkovo odhodlání trenér Ladislav Štrublík.

Amor je sice v tabulce poslední, ale případným úspěchem si může pozici výrazně vylepšit. S předposledním Helasem Brno B a sedmým Hlinskem má stejně bodů, na šestý Baník Ostrava ztrácí jen tři. Zdravý respekt ze soupeře, ale vlastní sebedůvěra jsou tedy namístě.

„Od zápasu v Jeseníku očekávám zejména velmi dobrou atmosféru, která každého hráče musí vybičovat k absolutnímu nasazení. Před třemi týdny jsme si doma dokázali, že i přes to, jak silný tým Jeseník je, s ním dokážeme hrát vyrovnanou partii. Bohužel pro nás je velká ztráta kapitána Jirky Pešty, který stojí pro čtyři žluté karty, ale i tak jedeme na sever Moravy to domácím oplatit a znepříjemnit. Agresivita, zodpovědnost, efektivita, když se to sejde, dovezeme tři body,“ zdůraznila další opora Amoru Aleš Rus.