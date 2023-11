Uhrát třeba jen bodík na palubovce lídra druhé ligy považoval trenér futsalistů Amoru Kloboučky Vyškov Ladislav Štrublík při stavu svého týmu za takřka malý zázrak. Nakonec ale jeho svěřenci od něj nebyli s Tangem v hodonínské hale TEZA daleko. S prvním týmem tabulky prohráli těsně 0:2.

Ilustrační. | Foto: ČR Neslyšící

A nutno říct, že možná nebyli daleko ani od většího úspěchu. S jasným favoritem sehráli naprosto vyrovnanou partii, přičemž v určitých pasážích měli hosté jednoznačně navrch. Dost jasně to po utkání vystihl prezident Tanga Jiří Štěrba.

„Potkali jsme nejhouževnatějšího a nejkvalitnějšího soupeře! V prvním poločase promarnili spoustu brejků sami na gólmana a stačili kvalitně bránit naše ataky. Druhá půle byla na jejich šance o něco chudší, ale velké šance měli! Nakonec rozhodla naše zrealizovaná power-play, a také gól do prázdné branky soupeře. Možná šťastné vítězství, ale určitě velmi cenné. Soupeřům blahopřeji k velmi kvalitnímu výkonu,“ sdělil první muž Tanga.

II. liga - východ:

FC Tango Hodonín – SK Amor Kloboučky Vyškov 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 39. Krajča, 40. Buršík. Rozhodčí: Kliner, Gasnárek. ŽK: Buršík, Sopůšek, Čech – Pešta.

Tango: Nedvědík (Kůřil) – Vanda, Janulík, Krajča, Ťok, Buršík, Sopůšek, Beneš, Lamáček, Čech.

Amor: Flajzar (Vitásek) – Ševčík, Aujeský, Tomaštík, Zápotočný, Handlíř, Pešta.

Tabulka:

1. Hodonín 5 4 1 0 26:10 13

2. Havl. Brod 5 4 0 1 27:18 12

3. B. Ostrava 5 3 0 2 22:17 9

4. Jeseník 4 3 0 1 19:18 9

5. Vys. Mýto 5 2 1 2 28:28 7

6. Atraps Brno 5 2 0 3 23:25 6

7. Hlinsko 6 2 0 4 15:21 6

8. Amor KV 5 1 0 4 14:19 3

9. Helas Brno B 6 1 0 5 16:34 3

Škoda, že hosté nedali v případě tak nízkého skóre vždy velmi důležitou první branku. Skórovat mohl už po pětasedmdesáti vteřinách Michal Handlíř. Po sklepnutí Zápotočného byl sám před brankářem domácích, ale minul branku. Trenér Štrublík měl opět velké problémy vůbec poskládat mužstvo a do Hodonína bylo nachystáno jen pět hráčů do pole. A tak se po více než roce v sestavě opět objevil právě Handlíř, který kvůli zranění palubovky už opustil, a stal ve velkou postavou zápasu. Postupně se dostal do dalších tří čtyř šancí, jenže herní pauza a zdravotní omezení se na koncovce projevily. Bohužel podobně si vedli i jeho spoluhráči. Tango sice bylo opticky víc na míči, ale šancí měl jasně víc Amor.

„V první půli jsme měli velké šance, hráči chodili jsme sami na branku, nebyli pod tlakem, přesto jsme neskórovali. Možná nás Tango při pohledu na naši oslabenou lavičku trochu podcenilo, ale přesto stále patří mezi největší favority na postup do 1. ligy. Po zápase a takovém výkonu dostat gól dvě minuty před koncem je obrovské zklamání! Kluci jsou skleslí, ale odvedli výborný výkon. Jeli jsme sem s torzem, nás to však semklo, borci to odjezdili a asi to byl doposud náš nejlepší výkon v této sezoně,“ zdůraznil kouč Amoru.

Ve druhém poločase měl sice Amor méně příležitostí, ale dost na to, aby se minimálně dostal do vedení. Tango více tlačilo a samozřejmě také mělo šance, kterým čelil výborný brankář David Flajzar. Ve 34. minutě trefil Milan Ševčík břevno a domácí jakoby si uvědomili, že by mohli prohrát a začali hrát power-play. Zpočátku Amor dobře bránil, ale v čase 38:56 zapomněli hosté na Krajču, který osamocen uklidil míč do šibenice. Štrublík zvolil stejný tah, ale při power-play, dvakrát hráči netrefili prázdnou branku a dvacet vteřin před koncem naopak uklidil do jeho opuštěné klece míč domácí kapitán Tomáš Buršík.

„Hodonín má kvalitu, za stavu 0:0 zariskoval, hrál bez gólmana, klobouk dolů! My jsme dvakrát pálili na opuštěnou bránu, ale bez úspěchu. Museli jsme přizpůsobit taktiku počtu našich hráčů, proto jsme nechtěli moc presovat, spíše jsme to hráli zodpovědně zezadu. Jinak to byl oboustranně kvalitní zápas a snad jsme si i zasloužili z něj něco vytěžit,“ shrnul Štrublík.

Jeho protějšek na lavičce Tanga Stefanos Chadzidis sportovně přiznal, že tolik šancí, co si Amor v první půli vytvořil, iks roků zpět v jejich neměl nikdo za celý zápas. A jeho tah za stavu 0:0 hrát bez brankáře, to chce opravdu hodně pevné nervy…

„Šest minut před koncem jsme se rozhodli pro hru bez gólmana, protože jsme si řekli, že bod nepotřebujeme, buď vyhrajeme nebo prohrajeme. Nakonec jsme byli odměněni. Musím přiznat, že mně se líbí nejenom jak power-play hrajeme, ale i to, jak v této disciplíně zvládáme i bránění,“ vysvětlil na webu hodonínského klubu kouč Tanga.

Hodonín si vítězstvím upevnil vedení, Amor zůstal v tabulce předposlední. V dalším kole bude mít výhodu domácího prostředí. V sobotu 25. listopadu se od 19.00 na Purkyňově utká s Baníkem Ostrava.