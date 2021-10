Druhá futsalová liga se rozběhla po dlouhých 549 dnech. V tom posledním dohraném ročníku Amor Ostravany dvakrát porazil. Tentokrát se radovali hráči klubu slavného fotbalového jména. Zápas začal opatrně a oba týmy nechtěly udělat chybu a moc zakončení vidět nebylo. Ovšem hned jedna z prvních akcí přivedla hosty do vedení.

II. liga – východ

1. kolo:

Baník Ostrava

– Amor Kloboučky Vyškov 6:4

Poločas: 3:1. Branky: 9. a 32. Blahuta, 17. Polášek, 20. Kozelský, 27. Maleňák, 39. Dziuba – 4. Mikeš, 28. a 34. Nový, 30. Horváth. Rozhodčí: Filipský, Smetana. ŽK: Dluhoš – Obruča, Rozehnal.

Amor: Vrba (Maryšler) – Nový, Ševčík, Obruča, Horváth, Mikeš, Tichý, Handlíř, P. Němec, Rozehnal, L. Němec. Trenér: Vladimír Štrublík.

„Splnili se mé předpoklady, že Baník nastoupí nejen v silné, ale i početné sestavě. My se chtěli prezentovat nátlakovou hrou, získávat míče na útočné polovině a chodit do rychlého zakončení bez zbytečných přihrávek na své půlce. Do vedení jsme se ale už v první minutě dostali po signálu z autu. Jenže místo aby nás gól nakopl, tak nás spíš ukolébal. Hráli jsme zakřiknutě, chyběl větší pohyb a především důraz. Naopak Baník zvýšil obrátky a byl lepším týmem. O góly jsme si koledovali a taky je dostali,“ popsal první poločas trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Co hráčům říkal v přestávce neprozradil, ale jisté je, že do druhého poločasu jakoby vyběhlo jiné vyškovské mužstvo. Mnohem důraznější a s viditelnou s touhou zvrátit utkání. Domácí sice po zbytečné hrubé chybě přidali čtvrtý gól, ale ten iniciativu hostů už nezastavil. Odměnou jim bylo snížení Ondřeje Nového a trochu šťastný kontaktní gól po dorážce Tomáše Horvátha.

„To byla dobrá pasáž. Bohužel jsme inkasovali na 5:3, a to nás chvíli přibrzdilo. Po druhem gólu našeho kapitána Ondřeje Nového jsme Baník zmáčkli a vyrovnání viselo ve vzduchu. Baník hrozil hlavně z brejků. Dvě minuty před koncem jsme přešli do power-play, která ale skončila naší velkou hrubkou a domácí kopem přes celé hřiště do prázdné branky upravili na konečných 6:4. Náš výkon nebyl dobrý a musíme se hodně zlepšit, protože toto by na našeho dalšího soupeře z Vysokého Mýta určitě taky nestačilo,“ zdůraznil kouč Amoru.

Ve východní skupině druhé ligy je letos jen šest mužstev. Příští soupeř Vyškovanů Vysoké Mýto už v prvním kole vítězstvím v Olomouci 6:2 potvrdil, že je největším kandidátem na postup. Do Vyškova přijede v sobotu 16. října a zápas bude mít výkop ve 20.00 hodin.

„Je to tým plný výborných futsalistů v čele brankářskou legendou českého futsalu Liborem Gerčákem. Doufám, že dojde plná hala a uděláme divácký rekord. Přijďte nám pomoci ke třem bodům, budeme vás potřebovat,“ vzkazuje Štrublík fanouškům Amoru.