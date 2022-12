Do Modřic Amor odjel spíše s přáním, než úkolem napravit si už trochu pošramocenou reputaci. A na začátku to vůbec nenasvědčovalo tomu, že se to splní a dokonce, že hosté budou velice blízko k bodovému zisku. Už v šesté vteřině po autu skončil nastřelený míč Petrem Starým nečekaně ve vyškovské brance. Hosté mohli rychle vyrovnat. Nejprve se před domácí brankářem Karlem Večeřou ocitl zcela osamocený Miroslav Mikeš, ale branku minul. O chvíli později Večeřa vychytal dobrou šanci Aleše Rusa.