Člen BC Ponětovice v Porubě zvítězil v disciplíně kádr 47/2 a brousil si zuby na medaile i v ostatních disciplínách. Bohužel, skvěle rozjetou sezonu zastavila koronavirová pandemie. A to hned dvakrát.

„Po tom mistrovství to pro mě skončilo. Nestihli jsme to ani teď na podzim. Chtěl jsem hrát všech pět disciplín mistrovství, ale zatím jsou odložena na neurčito,“ popsal aktuální stav křenovický šampion.

Svoji mateřskou ponětovickou hernu označil za zabarikádovanou. Naštěstí kulečník je sport, který lze trénovat i při respektování veškerých vládních omezení. Na vlastním stole doma věnuje přípravě zhruba dvě a půl hodiny denně. Hodně si cení toho, že v období mezi zrušenými jarními a pozastavenými podzimními soutěžemi stihl dvě prestižní tréninkové akce.

„Odpadly mně nějaké tréninky domai v zahraničí, které jsem měl sám absolvovat, nebo je vést pro mladší hráče. Naštěstí ty, na které jsem se těšil nejvíc, proběhly. V létě jsme byli s Adamem Bačou na tréninkovém kempu ve Španělsku, který vedl největší španělský odborník a samozřejmě také světově uznávaný hráč a trenér José Maria Quetglas. Byla to vlastně druhá část třídílného cyklu zaměřeného na nejtěžší disciplínu trojband. Loni to byl takový celkový kurz. Zkráceně bych to charakterizoval jako obecný přístup ke kvartám, jak hrát údery. Letos to bylo specializované na taktiku a příští rok se budeme bavit hlavně o kulečníkové psychologii a podobných věcech. Už se těším a s Adamem už máme letenky,“ ujistil Hošek.

Ten se nyní již specializuje na nejtěžší disciplínu karambolového kulečníku trojband. Trochu s nadsázkou řečeno, v Porubě se chtěl rozehrát na důležitější soutěže. Ty ale nepřišly. O to více oceňuje pobyt ve Španělsku, který charakterizoval jako šestidenní tréninkový blok, čítající celkem pětadvacet hodin náročného tréninku. Jeho kvalitě neublížilo, že se letos nemohl konat na tradičním místě, v národním sportovním kampusu CAR – Centro de Technificatión Deportiva v Los Alcázares. Spíše naopak.

„Pan Quetglas nám nabídl možnost hrát přímo v jeho domě na předměstí Murcie. Byl to naprosto fantasticky strávený týden a byl úplně jiný než v loňském roce. Tím, že nás ubytoval u něj doma, tak jsme měli možnost poznat běžný život španělské rodiny. José s manželkou se o nás skvěle postarali a vytvořili nám opravdu výborné zázemí,“ oceňoval Hošek.

Z juniorské kategorie má šest domácích titulů, ale hlavně jeden evropský, když v roce 2016 vyhrál v Kodani volnou hru na velkém stole. I v pětadvaceti letech má výrazně větší část závodní kariéry před sebou a k vylepšení své hry využívá každé kvalitní příležitosti k tréninku.

Po návratu ze Španělska se v Ostravě připravoval pod vedením Belgičana Eddyho Leppense. Jeho vizitka hovoří za vše. Šestnáctinásobný mistr Belgie, mistr Evropy a vicemistr světa v kvartách.

„Dělá tréninkové cykly po celé Evropě. V Ostravě trénoval čtrnáct dnů a já jsem se ním měl tři dny. Bylo to vynikající, byl jsem připravený a věřil jsem si, ale zase všechno skončilo. Je to šílený stav,“ ulevil si letošní kulečníkový mistr republiky.