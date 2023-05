Podobně jako poslední utkání základní části extraligy doma, rozehráli ragbisté JIMI Vyškov i semifinále se Spartou na jejím trávníku. Doma v poločase vedli nad Pražany 5:0, v Praze těsně před půlkou 6:0. Ani jednou to ale k vítězství nestačilo. Po porážce 16:25 tak Vyškované budou hrát „jen“ o konečné třetí místo. V sobotu doma s Tatrou Smíchov.

V semifinále extraligy porazila Sparta Praha (světlemodrá kombinace) JMI Vyškov 25:15. | Foto: Petr Skála

Domácí prostředí velelo Spartě být od začátku aktivní. Vytvořila si mírnou územní převahu, ze které vyplynulo několik trestných kopů. Vyškované dobře bránili a v trestňácích byli efektivnější. První proměnil už v páté minutě Jan Kučera a v 19. minutě zvýšil na 6:0. Když už to vypadalo, že tohle vedení si hosté odnesou do šatny, trefil se za tři body minutu před poločasem domácí Martin Schneider.

„To bylo hodně důležité a je škoda, že jsme tu nulu neudrželi. Ve druhém poločase jsme sice pokračovali ve vcelku solidní obraně, ale nezachytili jsme dvě situace, kdy nás přečíslili a položili dvě pětky. To rozhodlo. V posledních deseti minutách jsme je sice dost přitlačili, ale vytěžili jsme z toho jenom jednu pětku a body po ní,“ stručně popsal průběh zápasu trenér Pavel Pala.

Extraliga XV

RC Sparta Praha

– JIMI RC Vyškov 25:16

Poločas: 3:6. Body: Fortuin 10 (2xP), Rulf 5 (P), Xakwana 5 (P), Schneider 3, Hřebačka 2 (KP) – Kučera 11 (3xTK, KP), Doležel 5 (P). Rozhodčí: Čekal - Mendes, Burnard. ŽK: Diviš (Sp.).

Vyškov: Jakub Doležel, Tomislav Kopřiva, Vladimír Mazal, Václav Monček, Radim Trunečka, Neal Mendham, Petr Pořízek, Ondřej Kovář, Josef Toman, Jan Kučera, Štěpán Prachař, Jakub Schmied, Lukáš Chalabala, Pavel Pytela, Jiří Pantůček – Martin Májovský, Michal Wognitsch, Adam Soural, Vojtěch Janek, Lukáš Voráč, David Šenk, Michal Havránek, Martin Kovář. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky - semifinále: Říčany – Tatra Smíchov 17:5.

Play-out: Dragon Brno – Zlín 35:27, Praha Praha – Slavia Praha 20:19.

Ten mohl do základní sestavy postavit legendu vyškovského ragby Australana Neala Mendhama, který bez tréninku vydržel na hřišti skoro hodinu a za stavu 13:11 ho vystřídal Lukáš Voráč.

„Kluci Neala ukecali, aby nám pomohl. Hlavně Martin Kovář. Myslím, že naposledy nastoupil někdy před kovidem, ale potvrdil, že je pořád mimořádným hráčem, na hřišti byl cítit jako vždycky, bohužel musel odstoupit, protože si poranil koleno,“ vysvětlil účast veterána Pala.

Ve druhém poločase nejprve domácí otočili skóre pětkou Fortuina, ale po třech minutách si hosté vzali vedení zpět dalším Kučerovým trestným kopem. Právě tuto pasáž považuje vyškovský kouč za asi rozhodující.

„Připadalo mě to, jako kdyby kluci, když se to znovu otočilo pro nás, věřili tomu, že ten těsný stav udrží dokonce. Že to ubrání takovým tím opatrným stylem. Sparta toho samozřejmě využila,“ upozornil Pala.

Nakonec se mu přece jen podařilo otočit dění na hřišti dvojím střídáním. Na posledních deset minut přišel za Vladimíra Mazala Martin Májovský a za Jakuba Schmieda právě kapitán mužstva Martin Kovář. Ten prakticky celý týden před zápasem proležel v nemocnici, ale na lavičku přesto usedl. Skutečně závěr zápasu pomohl zdramatizovat.

„Martin trval na tom, že chce klukům pomoct a s ním se hra opravdu zlepšila. Hlavně změnil se styl hry, kluci začali hrát víc rukama a z toho byl ten náš závěrečný tlak. Bohužel už vedl jen snížení skóre,“ zopakoval trenér Vyškovanů.

První kola play-off a play-out tedy rozhodla, že o titul se utká obhájce titulu Mountfield Říčany, který porazil Tatru Smíchov, se Spartou a že extraligu opustí nejstarší český ragbyový klub Slavia Praha a Zlín. Jejich přemožitelé Dragon Brno a Praga Praha se utkají v červnových barážích o udržení v extralize s nejlepšími dvěma týmy z 1. ligy.

„Jsme samozřejmě velice zklamaní, protože na Spartě to znovu bylo relativně vyrovnané utkání a určitě jsme je mohli vyhrát. Takže uděláme všechno pro to, abychom doma v souboji o třetí místo s Tatrou uspěli. Ať je to jak chce, medaile má svoji hodnotu,“ ujistil Pala, že motivace pro závěrečný letošní extraligový souboj mužstvu chybět nebude.