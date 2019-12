Hlasovat můžete prostřednictvím hlasovacího lístku vystřiženého z Přílohy Vyškovského deníku Rovnost - Vyškovské noviny, nebo i na www.vyskov-mesto.cz a e-mailem: k.muller@meuvyskov.cz

Nominace:

JEDNOTLIVCI

- Tereza Cibulková (sport. lezení – TJ Pustiměř) – 21. na MS, 5. příčka ve světovém rankingu, 1. na MČR v lezení na rychlost, reprezentantka v kat. juniorek

- Daren Dvořák (Bike Team Vyškov) – 1. na MS, 2. na MČR, 8. v ČP, 2. v závodu EP ve Veroně v kat. žáků B8

- Mario Hajzler (atletika – AK AHA Vyškov) – 2. na MČR v hale, 5. na MČR, 2. MMaS v hale, 2. na MČR vše ve skoku o tyči, 2. na MMaS v halovém víceboji, 1. na Mistrovství Jihomoravské kraje družstev v kat. st. žáků

- Michaela Horváthová (atletika – AK Olymp Brno) – 4. na MČR žen v hale, 4. na MČR žen do 22 let, 1. na MČR a splnění limitu na Evropský olympijský festival mládeže, 2. na MČR v hale v kat. dorostenek, 1. v EP klubů, 2. na mezistátním utkání ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko, 1. na MČR družstev juniorek, vše ve skoku do výšky

- Dana Hyláková (triatlon – individuální) – 25. na MS ve Sprint triatlonu, 30. na MS v Olympijském triatlonu, 3. na ME ve Sprint triatlonu, 17. na ME v Olympijském triatlonu, 1. v ČP, 1. na MČR ve Sprint triatlonu v kat. žen 55 – 59 let

- Tomáš Ivachov (box – BC DTJ Prostějov) – 3. na MČR v boxu těžkých vah v kat. mužů

- Martin Kovář (rugby – JIMI RC Vyškov) – kapitán extraligového „A“ mužstva, 5. v extralize, nejvíce bodující hráč, reprezentant ČR v kat. mužů

- Martin Müller (nohejbal – MNK Silnice group Modřice) – 1. na MČR trojic, 2. v extralize družstev, 1. na mezinárodním turnaji trojic Austin Cup Vsetín, 8. v anketě Nohejbalista roku ČR v kat. mužů

- Michaela Paludová (mod. gymnastika – SK Trasko Vyškov) – členka reprezentačního družstva společné skladby juniorek, 18. na ME, 1. členka v historii oddílu, která se zúčastnila tak vrcholové akce v moderní gymnastice

- Jolana Šubová (judo – TJ Sokol Dědice) – 2. na MČR, 1. na Přeboru ČOS, medailistka mezinárodních turnajů v kat. ml. žákyň

- Boris Trávníček (stolní tenis – KST Dragon Vyškov) – 1. na MČR v kat. PARA, 1. na MČR ve čtyřhře, 2. na MČR OPEN (všech tělesných postižení), 2. na MČR družstev, medailista mezinárodních turnajů, 1. v žebříčku klubu v Krajské soutěži Jihomoravského kraje zdravých v kat. mužů, reprezentant Slovenské republiky

- Eliška Veselá (plavání – Klub plaveckých sportů Vyškov) – 2 x 1., 2. a 3. na letním a 2 x 1 a 2. na zimním Poháru Moravy 10ti letého žactva na 50, 100, 200 m polohový závod, znak a motýl, nejvyšší soutěže v rámci ČR v kat. žákyň

KOLEKTIVY

Atletický klub AHA Vyškov – ženy – 1. v II. lize, skupině E, 4. v barážové soutěži o postup do I. ligy

- Basketbalový klub Vyškov – juniorky U19 – 1. v nadregionální soutěži, z kvalifikace postoupily do celostátní ligy, pro Vyškov to je ligová účast po 50 letech, po podzimní části soutěže 5. ve skupině C

- JIMI Rugby Club Vyškov – muži „A“ – 5. v extralize, 6 reprezentantů ČR

- Kuželkářský klub Vyškov – muži „A“ – 1. v 2. kuželkářské lize, úspěšný postup po 13 letech do 1. ligy, po podzimní části jsou na 6. místě nejvyšší soutěže v rámci ČR

- Městský fotbalový klub Vyškov – „A“ muži – 5. v Moravskoslezské fotbalové lize, 3. nejvyšší soutěži v rámci ČR

- SK Trasko Vyškov – moderní gymnastika – juniorky – 1. na MČR dvojic a trojic, 2. v Oblastním přeboru Jihomoravské soutěžní oblasti

Pravidla ankety:

1. Určete vždy tři různé nejlepší jednotlivce a vždy tři různé nejlepší sportovní kolektivy města Vyškova za rok 2019 (k vybraným jednotlivcům a kolektivům vepište číslice 1 až 3 za 1. až 3. místo). Každý může hlasovat max. jednou.

2. Nemusíte tipovat pouze nominované sportovce a kolektivy, ale můžete uvést jednotlivce a kolektiv dle vlastního uvážení, včetně zdůvodnění nominace.

3. Vyhodnoceno bude 10 nejoblíbenějších sportovců - jednotlivců a 5 sportovních kolektivů podle Vašeho hlasování.

4. Uvádějte pouze ty sportovce a kolektivy, kteří v roce 2019 startovali za vyškovský sportovní klub nebo sportovce – jednotlivce s trvalým bydlištěm ve Vyškově.

5. Vyplněné anketní lístky doručte poštou nebo osobně na adresu: K. Müller, MěÚ Vyškov, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov. Lze je odevzdat také v Turistickém informačním centru. Hlasovat můžete i na www.vyskov-mesto.cz a e-mailem: k.muller@meuvyskov.cz s pořadím tří nejlepších sportovců a kolektivů, s kontaktem (adresa bydliště - povinná, telefon popř. e‑mail) na Vás. V papírové podobě nelze použít kopie anketních lístků z tisku.

6. Uzávěrka hlasování je 19. 1. 2020.

7. Pět vylosovaných účastníků ankety získá věcnou cenu, výsledky ankety budou vyhlášeny dne 13. 2. 2020 na slavnostním galavečeru v kině Sokolský dům.