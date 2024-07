Slavný český stadion v Houšťce ve Staré Boleslavi byl v minulosti svědkem jednatřiceti světových rekordů v podání českých atletických reprezentantů na čele s fenomenálním Emilem Zátopkem. O víkendu si tady dali dostaveníčko nejlepší čeští vícebojaři žákovského a mládežnického věku a »magické« prostředí jim svědčilo. Kousek od medaile tam zůstal junior AK AHA Vyškov Kryštof Vintera. Jeho mladší oddílová kolegyně Daniela Řiháková pak bodově přispěla k vítězství českého reprezentačního týmu do osmnácti let v mezistátní utkání dorostu ČR – Maďarsko – Slovensko v Piešťanech.

Čtvrtý vícebojař z halového mistrovství ČR Kryštof Vintera udělal dobře, že přehodnotil svůj prázdninový plán a odjel na venkovní šampionát. I on svým výkonem přispěl k vynikající úrovni celé soutěže. Zapsal si osobní rekord a několik dalších v jednotlivých disciplínách. Jsou to samozřejmě zároveň klubové i okresní rekordy.

MČR ve vícebojích

Junioři: 4. Kryštof Vintera 6770 bodů (100 m – 11,54 s.; dálka - 6,65 m; koule 6 kg – 10,82 m; výška – 1,79 m; 400 m – 50,06 s.; 110 m př. – 16,05 s.; disk 1,75 kg – 29,91 m; skok o tyči – 4,50 m; oštěp 800 g – 49,43 m; 1500 m – 4:21,99 min.)

„Zpětně to vidím kladně, žádná z disciplín nebyla úplně propadák, ale nikde jsem ani nezářil. Myslím, že jsem podal vyrovnané výkony, a to jak v prvním krásném dni, tak i v tom druhém, sychravém. Mezi námi však byla atmosféra skvělá a padaly také skvělé výkony na světové úrovni, kde je snad co nejvíce vícebojařů i obhájí. Do poslední disciplíny to nikdy není úplně jasné, ale u téhle třetí bramborové medaile z republikového šampionátu za poslední rok jsem byl medaili, myslím, nejblíž. Jsem za to ale rád, tak třeba někdy příště,“ zhodnotil mladý atlet obhájené čtvrté místo.

Jak naznačil v prvním dnu přálo závodníkům počasí, v neděli se potýkali s přeháňkami, což jim stěžovalo situaci především v technických disciplínách. Přesto posunuli úroveň závodu na světovou úroveň, kde se cílilo na světový juniorský rekord! Navíc závod juniorů vygradoval v neděli dramatickou zápletkou.

„Fantasticky »rozjetý« desetiboj favorita Tomase Järvinena chytl svoji první, ovšem velkou trhlinu, když suverénně vedoucí atlet tzv. nezaložil na své základní výšce skoku o tyči. Počáteční ohromné zklamání atleta i všech přítomných nakonec vystřídala naděje na splnění limitu na účast na mistrovství světa juniorů v peruánské Limě i bez bodů z tyče. Pokračoval tedy v soutěži. Podařilo se na první pohled nemožné. Järvinen nejenže zvítězil, ale také kýžená nominační kritéria Českého atletického svazu pro účast na MS juniorů v Limě splnil. Po celou dobu soutěže si pro druhé místo mezi juniory cílevědomě šel liberecký Štěpán Pícha. Třetí místo bylo otevřené a nakonec si jej vydobyl závodník klubu DIPOLI Kristian Bahenský, největší překvapení soutěže,“ komentoval závod trenér AHA Jiří Hajzler.

ÚSPĚŠNÝ DEBUT

V Piešťanech na Slovensku absolvovala svůj reprezentační křest vyškovská dorostenka Daniela Řiháková. Vicemistryně ČR v běhu na 800 metrů byla nominována Českým atletickým svazem na mezistátní utkání dorostu ČR – Maďarsko – Slovensko. Na své trati vybojovala pro český tým dva cenné body a přispěla tak k jeho celkovému vítězství.

MU U18

Běh na 800 m, dorostenky: 5. Daniela Řiháková 2:20,62 min.

„Závody jsem si moc užila, jsem ráda, že jsem dostala možnost reprezentovat Českou republiku a seznámit se s novými lidmi, kteří mají stejné zájmy jako já,“ cenila si Daniela Řiháková.