Jaký z toho máte pocit?

Je to škoda, že to takto dopadlo. Na závod jsem se těšil. Hlavně po docela vydařené halové sezoně jsem se cítil, že by to mohlo jít. I tréninky před karanténou na stadiónu mi vyhovovaly. Ale co se dá dělat. Je potřeba tuhle nelehkou chvíli přečkat ve zdraví a snažit se něco natrénovat v domácích podmínkách.

Asi by mělo pozitivní vliv i takřka domácí prostředí.

Musím se přiznat, že na zrekonstruovaném slavkovském stadionu jsem ještě nebyl. O to víc jsem se těšil jsem, že ho pokřtím právě na desítce. Viděl jsem jej pouze na fotkách a musím říct, že podle nich se mi líbí. Ale určitě by mě tu fandilo víc lidí, než třeba v Jablonci.

Jakub Bárek

Narozen: 17. 1. 2001

Klub: Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Bydliště: Letonice

Škola: Gymnáziaum Bučovice

Osobní rekord na 1500 m: 4:09,58 min.

Osobní rekord na 3000 m: 8: 59,85 min.

Na na mílařské trati 1 500 metrů a středně vytrvalecké trati 3 000 metrů jste v první desítce nejlepší Čechů vaší kategorie. Co jste si sliboval od vytrvalecké desetikilometrové trati?

Když jsem s atletikou začínal, tak jsem o takové vzdálenosti ani neuvažoval. Ale postupně jsem začal naběhávat více a více kilometrů a delší tratě se mně začaly líbit nějak víc. Deset kilometrů na dráze jsem si již zkusil minulý rok na mistrovství republiky v Břeclavi. Bohužel do nedopadlo úplně podle mých představ a kvůli svalovému zranění, které mě trápilo už den před závodem, jsem závod nedokončil. Už kvůli tomu jsem si chtěl trochu napravit reputaci.

Jak vám současný stav komplikoval přípravu?

Na začátku omezení jsem si říkal, že to bude docela problém, protože jsem měl strach, že tréninky nebudou probíhat, tak jak bych si představoval. Ale musím říct a zaklepat, že teď to funguje skvěle. Snažím se každý den běhat, občas jezdit na kole a cvičit. Je to docela dřina.

Na druhou stranu jste asi měl víc času na přípravu k maturitě…

Slyšel jsem hodně lidí říkat, že máme výhodu, protože máme spoustu času na učení. Ale je to horší, ta nejistota to všechno přebíjí. Dlouho se nevědělo, jestli vůbec maturita bude. Takže touha po učení opadla velmi rychle a vrátit ji zpátky je těžké. Doufám, že to ale dopadne dobře a maturitu zvládne, co nejvíce lidí.

Máte pro tuto sezonu nějaké konkrétní atletické přání?

Hlavně aby sloužilo zdraví a aby mě to bavilo. Samozřejmě nějaký úspěch by nebyl k zahození.