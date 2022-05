Loňský rok byl pro Kalouse opravdu velmi vydařený. Sám za nejcennější výsledek považuje třetí místo z republiky dospělých v běhu na 1500 metrů v hale v Ostravě. Na venkovním šampionátu byl sice až pátý, ale lepším časem 3:48 min.

„Bronzová placka prakticky na domácí první scéně, to už je hodně ceněné umístění. Venku byla konkurence trochu těžší a tam je výborný zase hlavně ten zaběhnutý čas. A u mě to bylo poprvé pod 3:50. Ten čas to páté místo ještě víc zhodnocuje. Je příjemné, když vyhrajte i nějakou anketu. Je to vlastně ocenění vašich celoročních výsledků,“ připomněl nový král sportovců Vyškovska.

Fotbalisty MFK Vyškov posunul na 1. místo v kolektivech postup do druhé nejvyšší domácí soutěže. Navzdory předpovědím pesimistů si v ní vedou solidně a tři kola před koncem mají velmi slušné vyhlídky na záchranu. Tu si mohou zajistit již v sobotu v domácím utkání proti Ústí nad Labem.

Výsledky ankety Sportovec okresu Vyškov 2021

Jednotlivci:

1. Marek Kalous (atletika, AK AHA Vyškov) - nejlepší výsledek: 3. místo na halovém MČR v běhu na 1500 m.

2. Tereza Cibulková (sportovní lezení, TJ Pustiměř) - mistryně republiky v lezení na rychlost v kategorii ženy.

3. Jiří Pantůček (ragby, JIMI RC Vyškov) - opora extraligového i národního mužstva ČR.

Kolektivy - seniorský tým:

1. MFK Vyškov - A tým mužů (fotbal) - postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

2. TJ Sokol Bučovice - A tým mužů (volejbal) - vítězství v základní části I. ligy.

3. JIMI RC Vyškov - A tým mužů (ragby) - výborné výsledky v ragbyové extralize ČR.

Sportovní talent:

1. Jan Fiala (atletika, Atletika Slavkov u Brna).

2. Pavlína Klempířová (moderní gymnastika, SK Trasko Vyškov).

3. Eliška Veselá (plavání, Klub plaveckých sportů Vyškov).

Handicapovaný sportovec:

Boris Trávníček (stolní tenis, KTS Dragon Vyškov).

Kolektivy – mládežnický tým:

TORZO U12-14 (moderní gymnastika, SK Trasko Vyškov).

Sportovní akce roku:

Běh pístovickou riviérou (atletika, pořadatel LSK Vyškov)

Osobnosti:

(bez pořadí)

Čestmír Luska (volejbal, Volejbal Vyškov)

Oldřich Daneček (lyžování, Lyžaři Vyškov)

Josef Graclík (stolní tenis, TJ Orlovice)

Trenér roku:

(Bez pořadí)

Jan Trousil (fotbal, MFK Vyškov)

Josef Beránek (basketbal, BK Vyškov)

Petr Chromý (volejbal, TJ Vítovice)