Největšími mými úspěchy v minulém roce jsou určitě dvě zlaté medaile z mistrovství republiky mé věkové kategorie a překonání hranice pěti metrů na mezistátním utkání ve Slovinsku. Vítězství v anketě mě však také velmi potěšilo.

Co vás v Ostravě potěšilo víc? Páté místo, nebo že jste porazil bráchu?

Nebylo to poprvé, kdy jsem bratra porazil a upřímně, o to mi ani nešlo, chtěl jsem jen předvést co nejlepší výkon. Bratr, bohužel, v době závodu nebyl zdravotně úplně v pořádku a byl úspěch, že vůbec mohl startovat. Páté místo v závodě pro mě bylo příjemným překvapením, takže si vážím více spíše toho umístění.

MARIO HAJZLER

Ročník: 2004

Skok o tyči - AK AHA Vyškov

Reprezentant ČR v kategorii juniorů

Osobní rekord: 500 cm

3 tituly mistra České republiky v kategoriích dorostu a juniorů

Nejlepší výsledky roku 2022

1. místo na MČR juniorů

1. místo na MČR juniorů v hale

2. místo na mezistátním utkání juniorů ČR-Polsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko

1. místo na mistrovství Moravy a Slezska

Útočil jste tam na osobní rekord, co k tomu chybělo?

Jelikož šlo o mistrovství ČR dospělých, bylo zde neúprosné zvyšování. Můj osobní rekord je momentálně rovných pět metrů a v Ostravě jsem se musel pokoušet rovnou o 510 cm, což by bylo velké zlepšení. Přesto to ale nebylo vůbec beznadějné, ale naneštěstí to tentokrát nevyšlo. Při prvním pokusu jsem laťku shodil až nosem, což se moc často nestává, hodně mě to mrzí, ale alespoň vím, že to není beznadějné.

Za výbornými výsledky je určitě tréninková dřina. Kolik času věnujete tréninku a jak to slaďujete se školními povinnostmi?

Tréninku věnuji spoustu času, v týdnu většinou trénuji pětkrát a šestkrát, což je v součtu kolem deseti až dvanácti hodin týdně. I přes to ale sport se studiem na vyškovském gymnáziu skloubit zvládám i bez individuálního plánu. Sice kvůli závodům, nebo soustředěním mívám větší absenci, ale musím poděkovat učitelům, že s tím zatím nikdo z nich nemá problém.

Na zvyšování výkonnosti určitě spolupracujete se Sebastianem. Jak konkrétně to vypadá?

Bratr poslední dva roky studuje v Praze, takže našich společných tréninků poslední dobou hodně ubylo. Tím víc se však na tyto tréninky těšíme a více si takových příležitostí vážíme.

Kdo je vaším hlavním trenérem a jak se na se podílí tatínek Jiří?

Moji rodiče jsou moji trenéři, hlavně tedy táta. Některé věci také řešíme se současným bratrovým trenérem Pavlem Beranem starším, nebo případně reprezentačním trenérem mládeže Martinem Kyselou.

Zůstala vám z loňska nějaká nesplněná meta? Jaké jsou plány pro letní část sezony?

Sice se mi opravdu vydařily české šampionáty mé věkové kategorie, ale měl jsem rezervy především na šampionátech dospělých a kategorie do 22 let v letní sezoně. Tam byl z mé strany velký prostor pro zlepšení. Cíle pro letošní rok si chci radši zatím nechat pro sebe, ale budu dělat vše pro to, abych posunul svůj osobní rekord kam to jen půjde.

Asi už teď máte i dlouhodobější cíle. Můžete říct třeba konkrétní čísla a nebo kluby, kde byste se rád pohyboval třeba v horizontu dvou tří čtyř let?

V současné době ještě nějakou speciální představu nemám, mé další roky se jistě budou odvíjet i podle vysoké školy, kterou si zvolím. Z pohledu atletiky by nejspíš dávalo největší smysl směřovat do Prahy, ale zatím to moc neřeším a ještě bych nějakou dobu chtěl zůstat v mém domácím klubu.

Co jste Sebastianovi kromě gratulace řekl, když před dvěma roky vyhrál obě ankety? Co nyní on sdělil vám?

Co jsem bratrovi řekl před dvěma lety si už úplně nepamatuji, ale samozřejmě jsem mu pogratuloval a obdivoval jeho vítězství v obou anketách. Od mého vítězství v anketě jsme se ještě osobně neviděli, protože mu začal semestr v Praze. Stihl mi tedy jen napsat gratulaci a detailněji jsme to ještě nestihli probrat. Ještě na závěr chci poděkovat všem, kteří mi do ankety poslali hlas. Při slavnostním vyhlášení jsem to nestihl udělat a bez jejich hlasů bych bratrův úspěch nezopakoval.