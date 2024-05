Zaujaly především Michal Derka časem pod 50 sekund na čtvrtce, dvě vítězství sprintérky Michaely Vylamové a doslova galapředstavení skokana o tyči Mario Hajzlera, který třikrát vylepšil svůj osobní rekord. Ve Vyškově se představilo se celkem 296 atletů. Ženy AHA skončily čtvrté, muži o příčku níž. V obou kategoriích měl okres zastoupení ještě družstvy Atletiky Slavkov u Brna.

II. liga - skupina E, 2. kolo

ŽENY: 1. Holešov 329 bodů, 2. Hodonín 198, 3. Otrokovice 196, 4. AHA Vyškov 190, 5. Znojmo 127, 6. AKLD Blansko 124, 7. JAC Brno 107, 8. Speed Brno 73, 9. Slavkov u Brna 20, 10. Čejkovice 0.

Umístění mezi prvními třemi v disciplíně:

3000 m př.: 1. Soňa Mihuliová 12:35,90 min. 100 m: 1. Michaela Vylamová 12,38 s. (OR; rozběh 12,61 s.). 200 m: 2. Michaela Vylamová 25,01 s. (OR). 800 m: 2. Andrea Pšnčíková 2:23,44 min. 4 x 400 m: 2. AHA Vyškov (Michaela Vylamová, Daniela Řiháková, Kristýna Mchalová, Andrea Pšnčíková) 4:12,63 min. Skok o tyči: 3. Kateřina Čamlíková 2,57 m. 400 m: 3. Daniela Řiháková 57,49 s.

MUŽI: 1. Moravská Slavia Brno 311 bodů, 2. Kroměříž 301,5, 3. Otrokovice 166,5, 4. Hodonín 145, 5. AHA Vyškov 141, 6. Znojmo 69, 7. Slavkov u Brna 62, 8. TRACK&FIELD Brno 61, 9. Fénix sport Blansko 57, 10. Holešov 10.

Umístění mezi prvními třemi: Skok o tyči: 1. Mario Hajzler 5,35 m (OR), 2. Kryštof Vintera 4,30, 3. Filip Jašíček 3,70. 4 x 400 m: 1. AHA Vyškov (Dominik Havlíček, Kryštof Vintera, Mario Hajzler, Michal Derka) 3:29,63 min. 200 m: 3. Josef Jahoda 22,56 s. (OR).