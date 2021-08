V Břeclavi obsadila obě družstva třetí místa. Do baráže o postup do domácí druhé nejvyšší soutěže postoupily první čtyři týmy obou soutěží. Vyškovští muži z cenného druhého místa, ženy byly celkově třetí. Kvalifikace proběhne v sobotu 4. září ve Vítkovicích.

II. liga, sk. E - 3. kolo (Břeclav)



Muži: 1. Hodonín 269 bodů, 2. Otrokovice 132, 3. AHA Vyškov 96, 4. Znojmo 87, 5. Holešov 76 atd.

Medailová umístění závodníků AHA – skok o tyči: 1. Sebastian Hajzler 4,67 m, 2. Mario Hajzler 4,52. 4 x 100 m: 3. AHA Vyškov A (Elexej Petečel, Simon Ruiz Pastrana, Martin Kocourek, Jakub Derka) 45,94 s.

Celkové pořadí: 1. Hodonín 35 b., 2. AHA Vyškov 31, 3. Otrokovice 29, 4. Znojmo 27, 5. Jihlava 20, 6. Holešov 19, 7. TRAC&FIELD Brno 18, 8. Fénix sport Blansko 16, 9. Velké Meziříčí 15, 10. Spartak Třebíč B 13, 11. Čejkovice 8, 12. Moravský Krumlov 2.

Ženy: 1. Atletická akademie Zlínského kraje 168,5 bodu, 2. Lokomotiva Břeclav 160, 3. AHA Vyškov 122, 4. Spartak Třebíč 117,5, 5. Hodonín 101 atd.

Medailová umístění závodnic AHA – 1500 m: 1. Eva Zabloudilová 5:08,98 min., 2. Aneta Kolegarová 5:11,98, 3. Tereza Mazlová 5:13,48. 3000 m: 1. Natálie Mrázková 10:54,37. 800 m: 2. Hana Kolegarová 2:25,24.

Celkové pořadí: 1. Atletická akademie Zlínského kraje 33 b., 2. Lokomotiva Břeclav 30, 3. AHA Vyškov 24, 4. Spartak Třebíč 23, 5. Hodonín 22, 6. AK Ludvíka Daňka Blansko 21, 7. Jihlava 15, 8. Holešov 11, 9. Čejkovice 8, 10. Speed Brno 6, 11. Otrokovice 5.

„Je to velmi pěkný úspěch. Muži měli postup takřka jistý, a tak si mohli dovolit i menší počet disciplín vzhledem k blížícímu se mistrovství republiky do 22 let, kam někteří naši závodníci pojedou“ chválil vedoucí obou družstev Luboš Stloukal.

Nejvíce bodů pro družstvo získali Sebastian Hajzler (16,5), Jakub Derka (14), Mario Hajzler (10,5) a Filip Zeman (10).

Na konto žen nejvíce připsaly Eva Zabloudilová (18,25), Natálie Mrázková (18), Pavlína Zahradníčková (15), Tereza Mazlová (14), Soňa Mihulová a Dáša Dvořáková (12). Bodovalo třináct ze sedmnácti závodnic.

„V soutěži žen měla před posledním kolem čtyři družstva od třetího do šestého místa stejný počet bodů, takže se vlastně v přímém souboji bojovalo o dvě postupová místa. Naše družstvo se muselo bohužel vinou nemoci obejít bez velkých opor Sabči Fiantové a Kristýny Štofkové a na dovolené byla i vrhačka Natálka Nováková. Body těchto závodnic chyběly a zdálo se, že to na ostatní družstva stačit nebude. Avšak do baráže je posunul neskutečný koncert běžkyň, jak našich kmenových Terky Mazlové, Soni Mihulové a Dáši Dvořákové, tak i hostujících holek z Olympu Brno Evy Zabloudilové, Natálky Mrázkové, Anety Kolagerové a Hany Kielarové. Dohromady na tratích 800 až 3000 metrů získaly neuvěřitelných 92 bodů! K nim se přidala Pavlína Zahradníčková, tyčkařky a překážkářky a výsledkem bylo třetí místo v kole a pak i celkově. Takže také postup do baráže,“ hodnotil spokojený Stloukal.