V kategorii mužů je Kalous teprve prvním rokem a závod na plzeňském domácím vrcholovém šampionátu v těžké konkurenci nedokončil. V Jablonci byla vyškovská minivýprava celkově úspěšná a zásluhou Jakuba Derky, Sebastiana Hajzlera a Sabiny Fiantové přivezla další tři medailová umístění.

Mladá Evropa



Umístění závodníků AHA Vyškov. 800 m, muži do 22 let: 1. Marek Kalous 1:57,73 min. 300 m př., dorostenci: 2. Jakub Derka 41,47 s. Skok o tyči, muži do 22 let: 2. Sebastian Hajzler 4,45 m. 6. Mario Hajzler 3,25 m. 800 m, ženy do 22 let: 3. Sabina Fiantová 2:20,57 min. Skok o tyči, ženy do 22 let: 4. Kateřina Čamlíková 2,50 m. 400 m, ženy do 22 let: 6. Sabina Fiantová 61,69 s. 400 m, muži do 22 let: 7. Marek Kalous 52,71 s.

„Tradiční mítink v Jablonci nad Nisou má své kouzlo. Jednak si tu mladí atleti mohou porovnat výkonnost se svými vrstevníky z různých zemí, jednak samozřejmě jde o výkony před blížícím se mistrovstvím republiky dorostu a juniorů i kategorie do 22 let, které bude hostit také Jablonec nad Nisou,“ zdůraznil význam závodů trenér a vedoucí AHA Jiří Hajzler.

Atletický cirkus v Opavě

Jan Kudlička, čerstvý a celkově již dvanáctinásobný mistr republiky a čtvrtý tyčkař na olympijských hrách v Rio de Janeiru, byl hlavní hvězdou sportovního dne na Dolním náměstí v Opavě, známém pod názvem „Atletický cirkus“, jehož součástí je Memoriál Dr. Lesáka ve skoku o tyči. Na jeho startu bylo i šest zástupců AHA Vyškov.

Kudlička potvrdil očekávání přihlížejících fanoušků a zvítězil výkonem 5,30 m. Vyškované rozhodně nezávodili v jeho stínu. Sebastian Hajzler překonal laťku ve výšce 4,55 m, čímž se přiblížil na tři centimetry svému osobnímu maximu. V mezinárodní konkurenci mu tento výkon přinesl vítězství v juniorské kategorii a šesté místo absolutního pořadí mužů. Dalším „výškově“ nejúspěšnějším byl žák Kryštof Vintera, který skočil 3,20 m, což mu vyneslo druhé místo, Tomáš Pleva s 2,60 m skončil třetí. Mezi juniorkami brala bronz Kateřina Čamlíková za 2,60 m.

Drnovičí na stupních vítězů

Atletický klub Drnovice se zaměřuje na delší běžecké tratě. Jeho závodníci úspěšně startovali na několika závodech. V Radošovcích (5 km) brala Anna Halasová stříbro mezi juniorkami. V Nítkovicích se běžel teprve druhý ročník Kozojedské desítky. Silvie Divišová i přes dva pády a doběh s vykloubeným malíčkem dokázala zvítězit absolutně mezi ženami. Tomáš Bohuslav si pohodě pohlídal druhé místo za v současné době skoro neporazitelným Pavlem Dvořákem. Marie Hynštová skončila celkově třetí a v kategorii žen nad 40 let druhá.