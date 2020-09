Jeho druhým hlavním bodem bude 18. ročník běžecké Vyškovské míle, jejíž výsledky budou započítány do okresního běžeckého seriálu Dlouhé míle 2020.

Velká města Vyškova ve skoku vysokém je otevřenou soutěží pro mužské i ženské složky. Skladbu disciplín doplňuje závod v hodu kladivem. Vyškovská míle nabídne tratě od 100 po 1609 metrů neregistrovaným i závodním běžcům kategorií od nejmenších až po seniorské závodníky. „Srdečně zveme sportující i nesportující veřejnost na tradiční disciplíny vyškovské atletiky. A co je důležité, tak, že součástí závodů bude nábor dětí do atletiky,“ zdůraznil trenér a vedoucí pořádajícího AK AHA Vyškov. Závodit se začne ve čtvrt na čtyři odpoledne.

Zájemce do svých řad starší šesti let zve i oddíl juda v TJ Sokol Dědice. I oni si budou moci ihned vyzkoušet v praxi tento atraktivní sport. Přihlásit se totiž mohou každé pondělí a čtvrtek na trénincích oddílu v místní sokolovně od 16.00 do 18.00 hodin. Vchod do tělocvičny je ze dvora vedle restaurace Sokolovna.