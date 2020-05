Původní záměr uspořádat kromě šesti závodů s účastí vrcholových sportovců ještě sto dalších svaz stále povyšuje. Prvního června by se tak vedle Báry Špotákové a spol. na Kladně měli představit závodníci na dalších 168 stadionech napříč republikou.

Potěšitelné je, že jejich pořadatelé myslí hlavně na děti. Hezký dárek k jejich mezinárodnímu svátku.

Atletický klub AHA Vyškov se ke svazové výzvě se přidal okamžitě, nyní následuje i oddíl ve Slavkově u Brna. „V rámci akce Spolu na startu uspořádáme vnitrooddílové závody. Soutěžit se bude v disciplínách klasického pětiboje, to znamená v běhu na 200 metrů, hodu oštěpem, skoku dalekém, hodu diskem a v běhu na 1 500 a 800 metrů. Delší trasu poběží chlapci, kratší dívky. Závod bude určen pro kategorie staršího žactva a dorostu a předpokládáme účast kolem dvaceti závodníků,“ sdělil šéf slavkovského klubu Jakub Navrátil.

O obou klubech se už také rozbíhá téměř běžný tréninkový proces. Snahou trenérů AHA Vyškov je od pondělka rozjet tréninky již na atletickém stadionu v rámci daných možností, tj. v dané chvíli bez šaten. Na Mezinárodní den dětí připravují závody pro všechny atlety. „Zapojíme se do celorepublikové akce Spolu na startu. Program mítinku dolaďujeme a zveřejníme jej v příštích dnech,“ informoval trenér AHA Jiří Hajzler.

Test aktuální fyzické kondice v sobotu absolvovali běžci AK Drnovice formou neoficiálního závodu v podstatě na nové trati Olšanské desítky. „Vyrazili jsme od hlavní silnice nad Račicemi směr Bukovinka a vyběhli po lesní cestě ke Třem javorům a na Kalečník. Tam byla po pěti kilometrech obrátka a opět jsme mazali zpátky. Samozřejmě žádná lehká trasa to není, ale přece jen se běží lesem, tedy tím, co z něho zbylo. Tak je to lepší, než někde ve městě v parku nebo na silnici za plného provozu. Tady sice úplný klid nebyl, ale pořád to bylo výborné,“ popsal atmosféru trenér drnovických běžců a sám aktivní účastník Zdeněk Smutný.

Stupně vítězů po závodě připraveny nebyly a nehrály se ani slavnostní fanfáry těm nejlepším. Cíl setkání byl jiný. Trasu po lesní asfaltové cestě s převýšením 155 metrů, kde se pořád běží nahoru nebo dolů, nejrychleji absolvoval Zdeněk Hochman, za výborných 37 minut a 30 vteřin.