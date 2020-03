Na ovále stadionu Za parkem už v uplynulém týdnu mělo proběhnout Běhání se svíčkou. Mítink měl zahájit okresní seriál Dlouhé míle a na startu měly být všechny věkové kategorie. Například v loňském roce se jej zúčastnilo téměř 120 běžců. Loni také představil zajímavou novinku. Připraveny byly tratě od 150 do 5000 metrů, přičemž startující si mohli libovolně vybrat trať. Letos si ji běžci nezopakují pro celostátní zákaz sportovních akcí z důvodů virové pandemie.

Ta stopla i vyškovský díl celostátního běžeckého seriálu pro děti Čokoládová tretra, který byl naplánovaný na 7. dubna. Nejúspěšnější běžci žákovského věku z těchto základních kol se vždy kvalifikovali do finále, které se každoročně koná souběžně s velkým mezinárodním mítinkem Zlatá tretra v Ostravě.

Pokračovat ve sbírání bodů do různých seriálů nemohou ani běžci, kteří závodí v terénech nebo na silnicích. Na ně se zaměřují především v AK Drnovice. Těm o tomto víkendu odpadly hned tři závody. Atraktivní Lesní běh v Opatovicích u Hranic a závody ve Velkých Pavlovicích a ve Zlíně. „Těžko se pak hledá motivace k trénování, když není možné prodat to, co jsme za celou zimu naběhali. Ale nedá se nic dělat…“ posteskl si trenér drnovických běžců Zdeněk Smutný.